Alegeri in Rusia: Partidul lui Putin conduce, dar nu convinge - exit poll

Partidul premierului Vladimir Putin, Rusia Unita, conduce, insa a scazut in popularitate fata de alegerile precedente din 2007, arata rezultatele primului exit poll al alegerilor legislative din Rusia, de duminica.

Astfel, conform Russia Today formatiunea a obtinut 46-48% din voturi, in timp ce, conform Reuters, Rusia Unita a strans 48,5 din sufragii, adica doar 220 de mandate de deputati din 450, ceea inseamna ca nu a obtinut majoritatea. Scaderea este una dramatica fata de 2007, cand a obtinut 64% din sufragii.

Pe locul 2 s-ar afla Partidul Comunist, in frunte cu Vladimir Jirinovski, care a acumulat 19,8% din voturi.

Conform BBC, au fost facute publice rezultatele mai multor exit poll-uri, insa toate arata ca Rusia Unita a pierdut din popularitate si majoritate. Cel realizat de televiziunea de stat arata ca Rusia Unita a obtinut 48,5% din voturi, cel al VTSIOM da aceleiasi formatiuni 48% din sufragii, in timp ce FOM mentioneaza ca partidul lui Putin a obtinut 46% din voturi.

Rezultate partiale, la numararea a 15% din voturi

Dupa numararea a 15% din voturi, Comisia Electorala Centrala a anuntat ca Rusia Unita conduce cu 45,83% din sufragii, urmata de Partidul Comunist (20,27%), Rusia Dreapta (13,3%), Partidul Liberal Democratic al Rusiei (14,42%). Astfel, toate aceste partide isi vor gasi un loc in Duma, relateaza Ria Novosti.

Au fost inregistrate 5.300 de plangeri legate de incidente la alegeri, a anuntat singurul grup independent de monitorizare din Rusia, Golos.

In anumite regiuni ale Extremului Orient rus, unde scrutinul a inceput cu opt ore inainte de deschiderea sectiilor de votare in partea europeana a tarii, procesul electoral s-a incheiat deja.

Rusia se intinde pe noua fusuri orare. Astfel, primele sectii de votare s-au deschis in estul tarii (regiunile Kurile, Magadan, Kamciatka), urmand ca ultimii sa incheie procesul electoral alegatorii din vest - la Kaliningrad, unde urnele se vor inchide la 17:00 GMT.

Potrivit Comisiei Electorale Centrale, cei mai activi au fost votantii din peninsula Ciukotka (Extremul Orient), ei prezentandu-se la urne in proportie de 73%.

4.500 de centenari si un mort la sectia de vot

Aproximativ 110 milioane de cetateni rusi sunt indemnati sa mearga la urne la scrutinul de duminica, dintre care doua milioane se afla in afara granitelor.

Printre acestia se afla si circa 4.500 de centenari. De altfel, o femeie de 109 a ani votat in Ingusetia, republica din Caucazul de Nord, relateaza ITAR-Tass, si o alta persoana in varsta de 106 ani a votat in regiunea Tula, locul de origine al scriitorului Tolstoi, unde multi rusi au ales sa voteze, chiar daca asta a insemnat sa calatoreasca.

A existat insa si un deces in sectia de vot, in Omsk, conform Ria Novosti, barbatul de 77 de ani murind imediat dupa ce si-a exprimat optiunea. Alti trei pensionari au murit la Moscova.

Votezi si castigi un apartament

In Altai, 10 membri ai clubului de inot Polar Bears s-au prezentat la vot dezbracati, doar in slip.

In Tyumen, pentru ca mai multi alegatori sa se prezinte la vot a fost organizata o loterie, in urma careia se putea castiga un apartament.

Si cosmonautii rusi Anatoli Shkaplerov si Anton Ivanishin au votat duminica, insa la bordul Statiei Spatiale Internationale.

In cursul zilei de duminica, un centru de vot din Moscova, respectiv cel cu numarul 2449, a fost evacuat, dupa o amenintare cu bomba, relateaza Interfax si, tot la Moscova, 100 de suporteri ai Opozitiei au fost arestati in timp ce protestau, conform RIA Novosti.

La scrutin participa sapte partide, doar patru dintre ele fiind cotate cu sanse sa intre in viitoarea Duma de stat, camera inferioara a parlamentului rus, a carei structura nu va suferi modificari majore, dupa cum releva sondajele de opinie.

Partidul lui Vladimir Putin, Rusia Unita, se va mentine pe primul loc, dar isi va pierde majoritatea constitutionala de doua treimi si nu va putea adopta legi organice fara sprijinul altor formatiuni, sustin analistii din Rusia si de peste hotare.