Alegeri municipale in Rusia: Doi sustinatori ai lui Navalnii, alesi la Tomsk, orasul unde opozantul ar fi fost otravit

Potrivit rezultatelor preliminare publicate luni pe site-ul comisiei electorale regionale, Andrei Fateev si Ksenia Fadeeva s-au clasat in frunte in circumscriptiile lor.Cu toate acestea, partidul Kremlinului, Rusia Unita, s-a mentinut pe primul loc in alegerile municipale care au avut loc duminica in acest oras siberian cu 500.000 de locuitori, obtinand 24,46% din voturi, insa foarte departe de scorul sau de 52,27% din timpul scrutinului precedent, in 2015.Navalnii s-a deplasat la Tomsk la sfarsitul lui august pentru a finaliza o ancheta asupra coruptiei elitelor locale si a-si sustine candidatii in alegerile din 13 septembrie. In timp ce se afla in avionul cu care ar fi trebuit sa se intoarca la Moscova , lui Navalnii i s-a facut foarte rau, ceea ce a determinat pilotul aeronavei sa aterizeze de urgenta la Omsk, tot in Siberia.Dupa o disputa intre apropiatii sai si medici rusi, Navalnii a fost transferat in Germania, unde medicii germani i-au pus diagnosticul de otravire cu o substanta de tip Noviciok, un agent neurotoxic de origine militara dezvoltat in perioada sovietica."Cred ca fiecare va intelege ca era o chestiune de principiu sa castigam la Tomsk dupa ceea ce s-a intamplat", a reactionat Ksenia Fadeeva pe Twitter Cetatenii rusi au fost chemati duminica la urne in 41 din cele 85 de regiuni ale tarii pentru a alege guvernatori, membri ai consiliilor regionale si municipale, precum si patru deputati pentru parlamentul national.Chiar daca partidul presedintelui Vladimir Putin a scazut in popularitate din cauza contextului economic si social dificil, a acuzatiilor de coruptie si a reformei nepopulare a pensiilor, este de asteptat ca acesta sa castige majoritatea covarsitoare a locurilor puse in joc in aceste alegeri.