Alegeri regionale in Rusia: Aliatii opozantului Navalnii revendica victorii simbolice

La Novosibirsk, al treilea oras ca marime din Rusia, echipa lui Navalnii a revendicat victoria lui Serghei Boiko, candidat aflat in fruntea unei coalitii in cursa pentru alegerea membrilor consiliului municipal care a infruntat reprezentanti ai partidului de guvernamant, candidatura sprijinita de organizatia principalului opozant rus, Aleksei Navalnii.La Tomsk, un alt oras siberian, opozitia a revendicat castigarea a doua locuri in consiliul municipal, dintre care unul de catre Ksenia Fadeeva, o candidata in varsta de 28 de ani, directoare a biroului local de campanie al organizatiei lui Navalnii.In opinia aliatilor lui Aleksei Navalnii, o victorie la Tomsk ar avea o conotatie simbolica pentru opozitia din Rusia deoarece in acest oras a fost otravit opozantul rus.Rezultatele oficiale in aceste doua orase urmeaza sa fie date publicitatii luni.Cetatenii rusi au fost chemati duminica la urne in 41 din cele 85 de regiuni ale tarii pentru a alege guvernatori, membri ai consiliilor regionale si municipale, precum si patru deputati pentru parlamentul national.Chiar daca partidul presedintelui Vladimir Putin a scazut in popularitate din cauza contextului economic si social dificil, a acuzatiilor de coruptie si a reformei nepopulare a pensiilor, este de asteptat ca acesta sa castige majoritatea covarsitoare a locurilor puse in joc in aceste alegeri, noteaza AFP