Aleksei Navalnii ar putea fi trimis intr-un lagar de munca fortata din Rusia. CEDO cere eliberarea principalului opozant al lui Putin

Aceste doua audieri vor avea loc in timp ce Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a cerut saptamana aceasta eliberarea activistului anticoruptie in varsta de 44 de ani, argumentand ca exista un risc pentru viata acestui opozant care a supravietuit in extremis unei otraviri anul trecut.Aceasta decizie a fost imediat respinsa de Moscova , care deja ignorase apelurile in acest sens din partea Uniunii Europene, in pofida amenintarii cu noi sanctiuni.Revenit in Rusia in ianuarie, venind din Germania unde a primit ingrijiri medicale dupa otravirea sa pentru care acuza Kremlinul, Aleksei Navalnii a fost arestat la sosirea sa pe aeroport si a fost condamnat pe 2 februarie la doi ani si opt luni de inchisoare. Instanta a transformat o pedeapsa cu inchisoarea cu suspendare pentru frauda datand din 2014 intr-o sentinta ferma pentru incalcarea controlului sau judiciar. Apelul la aceasta hotarare urmeaza sa fie examinat sambata dimineata.Uliana Solopova, purtator de cuvant al tribunalului din Moscova, a declarat ca serviciile penitenciare vor fi libere sa-l transfere pe opozant intr-unul din numeroasele lagare de munca ale Rusiei, daca decizia din 2 februarie va fi confirmata."Ca regula generala, daca recursul confirma decizia instantei de fond, se considera ca aceasta decizie a intrat in vigoare si este executorie", a declarat ea pentru AFP.Separat, sambata dupa-amiaza, Aleksei Navalnii va aparea in fata altui judecator intr-un proces pentru "defaimare" a unui veteran din cel de-al doilea razboi mondial. Procuratura a solicitat o amenda de 950.000 de ruble in acest caz (in jur de 10.600 de euro) si a cerut, de asemenea, ca pedeapsa cu suspendare sa fie transformata in inchisoare cu executare.Mostenire a Uniunii Sovietice, majoritatea pedepselor cu inchisoarea in Rusia sunt executate in lagare penitenciare, dintre care unele se afla in zone complet izolate. Munca detinutilor, de obicei in ateliere de croitorie sau de fabricare a mobilei, este obligatorie. Conditiile de detentie sunt denuntate in mod regulat de aparatorii drepturilor omului.Aleksei Navalnii, a carui incarcerare in ianuarie a condus la trei zile de demonstratii reprimate de politie, denunta procedurile legale ca fiind fabricate, sfidand instanta la sedintele anterioare. Potrivit acestuia, Kremlinul vrea sa-l arunce in inchisoare pentru a-l face sa taca, dupa ce nu a reusit sa-l omoare otravindu-l vara trecuta. Moscova respinge aceste acuzatii.Navalnii este in colimatorul justitiei si pentru alte fapte. O plangere pentru defaimare a fost depusa impotriva sa de catre acidul om de afaceri Evgheni Prigojin, reputat apropiat al presedintelui Vladimir Putin . Navalnii este, de asemenea, cercetat pentru inselaciune, un caz in curs de ancheta in care pedeapsa maxima este de 10 ani de inchisoare. Uniunea Europeana si Statele Unite au multiplicat apelurile pentru eliberarea lui Navalnii, in timp ce colaboratorii opozantului au cerut Occidentului sa sanctioneze inalti oficiali rusi si apropiati ai lui Vladimir Putin.Moscova vede aceste apeluri ca fiind o "ingerinta" in afacerile sale interne si i-a amenintat pe europeni cu represalii.Aleksei Navalnii si sustinatorii sai intentioneaza sa organizeze noi proteste impotriva puterii in primavara si vara, inainte de alegerile legislative din septembrie.