Aleksei Navalnii, in momentul aterizarii pe aeroportul din Berlin. Aeronava a fost asteptata de numeroase ambulante

"Starea lui Aleksei Navalnii este stabila", a afirmat Jaka Bizilj, in timp ce opozantul rus a fost transportat la Spitalul Charite din capitala Germaniei, pentru ingrijiri medicale.Initial, avionul trebuia sa aterizeze pe aeroportul Schonefeld, in sud-estul Berlinului, insa in final a fost directionat spre un alt aeroport al capitalei germane, Tegel, aterizand in jurul orei 11.00 (n.r. - ora Romaniei) in zona militara a acestui aeroport unde asteptau numeroase ambulante, potrivit cotidianului german Bild O masina a politiei si cel putin doua ambulante au fost aduse pe pista si Navalnii a fost scos din avion, potrivit imaginilor in direct difuzate pe site-ul Bild.La Berlin, Aleksei Navalnii este internat la Spitalul Charite aflat la circa 10 kilometri de aeroportul Tegel.Aleksei Navalnii se deplasa joi, 21 august, de la Tomsk, in Siberia, la Moscova , cu avionul, cand i s-a facut rau. Aparatul a trebuit sa aterizeze de urgenta la Omsk, in vestul Siberiei. Opozantul a fost internat la spital unde, intrat in coma, a fost plasat la reanimare sub respiratie asistata.Sustinatorii sai sunt convinsi ca Aleksei Navalnii a fost victima unei "otraviri intentionate" cu "ceva care i-a fost strecurat in ceai".Insa medicii rusi de la spitalul din Omsk l-au diagnosticat pe opozant cu o boala metabolica a carei cauza este glicemia scazuta.Tari europene, in special Germania, au propus transferarea lui Navalnii pentru a fi tratat in strainatate, dar medicul-sef de la Omsk a anuntat la inceput ca acesta nu este transportabil, intrucat starea sa este instabila. Decizia a fost calificata de apropiatii lui Navalnii ca fiind de natura politica, si nu medicala, urmarindu-se ca toxinele sa iasa din corp si sa nu mai poata fi detectate.Vineri seara, medicii rusi si-au dat acordul pentru transferarea lui Aleksei Navalnii la Berlin.