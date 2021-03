Aleksei Navalnii isi compara viata din inchisoare cu filmul Razboiul Stelelor

Intr-un mesaj publicat pe Instagram, opozantul de 44 de ani descrie rutina sa matinala, care incepe cu trezirea la ora 06:00, urmata de exercitii fizice."Insa inainte de exercitii, se asculta imnul national", continua el. "Imaginati-va, zona din jurul baracilor, zapada, barbati in haine negre de detinut, cu cizme si cu caciula de blana, care stau in intuneric cu mainile la spate, iar un difuzor pe un stalp rasuna in toata zona: 'Glorie Patriei noastre libere'. Un adevarat deliciu", descrie opozantul. Urmeaza apoi un exercitiu de mers pe loc pe care "toata lumea din detasamentul meu il numeste 'Imperiul contraataca'". "In acest moment imi imaginez ca filmez un remake rusesc la Razboiul Stelelor, unde, in loc de Stormtrooperii imperiali sunt detinuti cu rucsacuri pe spate si cu 'usanki'", acele caciuli rusesti cu urechi, din blana."Aparand interesele Imparatului, prizonierii spatiului calatoresc de la o planeta la alta, reprimandu-i pe rebeli. Insa, indiferent de locul unde se afla, la 06:05 ei asculta imnul, iar la 06:10 isi fac exercitiile", adauga Aleksei Navalnii.Este a doua oara cand opozantul publica un mesaj dupa ce a ajuns in colonia penitenciara nr.2 din Pokrov, la 100 km de Moscova , unde isi va ispasi pedeapsa. In primul sau mesaj, de saptamana trecuta, el compara locul sau de detentie cu un "lagar de concentrare". Aleksei Navalnii a fost arestat la intoarcerea sa in Rusia , dupa mai multe luni de convalescenta in Germania, unde a fost adus pentru tratament in urma unei otraviri de care el acuza Kremlinul. Condamnat la doi ani si jumatate de detentie pentru frauda, intr-un dosar ce data din 2014 si pe care el il denunta ca fiind politic, Navalnii este vizat de mai multe alte proceduri judiciare.Mai devreme luni, justitia rusa a respins un recurs al opozantului prin care acesta acuza de "inactiune" anchetatorii care au refuzat sa declanseze o ancheta asupra otravirii lui.Politia rusa a lansat in august 2020 o "examinare preliminara" dupa spitalizarea lui Aleksei Navalnii, inspectand locurile prin care el a trecut si interogand martori. Institutia nu a considerat totusi ca vreun element ar permite sa se afirme ca a fost comis "un delict". Si nicio analiza ruseasca nu a pus in evidenta, potrivit autoritatilor, vreo substanta toxica in organismul lui Navalnii. Rusia a respins intotdeauna apelurile occidentale la o ancheta, sustinand ca Navalnii nu a fost otravit si acuzand servicii secrete straine sau chiar modul de viata al lui Navalnii ca ar fi la originea incidentului.