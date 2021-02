Aleksei Navalnii, judecat pentru defaimarea unui veteran din al Doilea Razboi Mondial. Opozantul acuza un proces politic

Navalnii denunta un proces politic

Navalnii, arestat in ianuarie

Aleksei Navalnii a luat parte la audiere dintr-o cutie de sticla, rezervata detinutilor, a constatat un jurnalist AFP la fata locului.Opozantul anticoruptie este acuzat de faptul ca a difuzat informatii "mincinoase" si "injurioase" despre un veteran din al Doilea Razboi Mondial, care a aparut intr-un clip din campania din vara, in vederea unui referendum prin care Vladimir Putin si-a consolidat puterea.Navlanii i-a catalogat pe cei care luau cuvantul in aceasta inregistrare video, inclusiv pe veteran, drept o "rusine a natiunii" si drept "tradatori".Opozantul, care risca cel putin o amenda usturatoare, daca nu o condamnare la inchisoare, denunta un proces politic.Inamicul jurat al Kremlinului, un avocat in varsta de 44 de ani, Navalnii a fost condamnat marti, 2 februarie, la doi ani si opt luni de inchisoare cu privire la faptul ca a incalcat un control judiciar datand din 2014.El acuza autoritatile de faptul ca vor sa-l reduca la tacere, dupa ce a supravietuit, in vara, unei tenatative de otravire cu un agent neurotoxic de tip noviciok, o tentativa de asasinat de care il considera vinovat pe Vladimir Putin si FSB-ul.Arestarea opozantului rus, la 17 ianuarie, la intoarcerea in tara dupa cinci luni de convalescenta in Germania, a condus la manifestatii reprimate in intreaga tara si la peste 10.000 de arestari, un record in ultimii ani.Joi, opozantul si-a indemnat sustinatorii "sa-si depaseasca frica" si sa elibereze Rusia "de hoti". Insa echipa sa nu a indemnat la noi manifestatii imediat.Cazul opozantului este evocat vineri, intr-o intalnire intre seful diplomatiei europene Josep Borrell si omologul sau rus Serghei Lavrov.Medicul rus Serghei Maximishin, care l-a tratat pe politicianul Alexei Navalnii dupa ce acesta a fost otravit , a murit brusc, relateaza CNN.com.