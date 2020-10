Aleksei Navalnii, despre otravirea sa: "Putin se afla in spatele acestei infractiuni. Misiunea mea acum este sa raman curajos"

In luna august, Navalnii a fost transportat cu avionul din Rusia la Berlin dupa ce s-a imbolnavit in timpul unui zbor intern. El a fost tratat in spitalul berlinez Charite pentru ceea ce Germania afirma ca a fost o otravire cu un agent toxic cu potential letal. In cursul lunii septembrie a fost externat.''Sustin ca Putin se afla in spatele infractiunii si nu am nicio alta versiune despre ceea ce s-a intamplat'', a declarat Aleksei Navalnii pentru saptamanalul german, care va publica interviul integral in cursul zilei de joi.Occidentul a cerut explicatii din partea Kremlinului, care a negat orice implicare in acest incident si a afirmat ca trebuie intai sa vada dovada unei infractiuni.''Nu simti nicio durere, dar stii ca mori'', a spus Navalnii referitor la momentul in care agentul toxic a inceput sa-si faca efectul asupra sa. El a adaugat ca va reveni in Rusia: ''Misiunea mea acum este sa raman curajos. Si nu mi-e frica de nimic!''.