Alexei Navalnii a iesit din coma si raspunde la comenzile medicilor

Reprezentantii Spitalului Charite din Berlin au declarat luni ca starea lui Navalnii s-a imbunatatit, permitand medicilor sa il scoata pe acesta din coma indusa medical si sa-i reduca treptat ventilatia mecanica. Acestia au mentionat ca Navalnii este receptiv, dar "consecintele pe termen lung ale otravirii grave nu pot fi inca excluse".Navalnii a fost in coma indusa in spitalul din Berlin de cand a fost transportat in Germania pentru tratament.Alexei Navalnii este tratat in prezent intr-un spital din Berlin, dupa ce luna trecuta si-a pierdut cunostinta in timp ce era la bordul unui avion ce decolase din orasul siberian Tomsk. Inainte de imbarcare, opozantul rus bause un ceai la o cafenea din aeroport.Purtatorul de cuvant al Guvernului german, Steffen Siebert, afirma ca este "uluit" de faptul ca Alexei Navalnii a fost, in Rusia , victima unui atac cu neurotoxina. "Guvernul federal condamna acest atac in cei mai fermi termeni posibili", a spus Siebert. "Speram intr-o insanatosire completa a lui Alexei Navalnii", adauga oficialul german.Autoritatile germane au declarat saptamana trecuta ca testele au aratat "dovezi" ca Navalnii a fost otravit cu un agent chimic din grupul noviciok. Otrava a fost folosita si in cazul fostului spion rus Sergei Skripa in 2018.In varsta de 44 de ani, Navalnii a fost in ultimul deceniu unul dintre cei mai duri oponenti interni ai presedintelui rus Vladimir Putin , organizand mai multe serii de proteste impotriva liderului de la Kremlin, pe care il acuza de perpetuarea fenomenului extrem de raspandit al coruptiei.Cancelarul german Angela Merkel a cerut, in repetate randuri, Rusiei sa ancheteze suspiciunea ca Navalnii a fost otravit si ca vinovatii sa fie trasi la raspundere. Luni, 7 septembrie, Reuters a scris ca Angela Merkel nu exclude posibilitatea unor sanctiuni vizand proiectul germano-rus al gazoductului Nord Stream 2, in urma presupusei otraviri a opozantului rus Alksei Navalnii.