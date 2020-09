Alexei Navalnii s-a ridicat din pat si se poate deplasa singur. Opozantul rus spune ca "mai sunt multe probleme de rezolvat"

Давайте расскажу, как идёт мое восстановление. Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая. Все текущие проблемы вроде того,... Publicata de Aлексей Навальный pe Sambata, 19 septembrie 2020

Navalnii a postat o poza pe Facebook care il surprinde coborand singur scarile spitalului in care este internat, spunand ca face progrese semnificative spre insanatosire.Navalnii a ajuns intr-un spital din Rusia in 20 august in coma, dupa ce a fost otravit. Cateva zile mai tarziu a fost adus la un spital din Germania, iar in 7 septembrie a iesit din coma."Este un drum clar deja, desi nu va fi unul scurt. Problemele cu care ma confrunt, precum faptul ca telefonul e la fel de inutil cand il tin in mana precum o piatra sau ca e un eveniment in sine sa-mi torn singur un pahar de apa, sunt nimicuri", a scris disidentul, pe Facebook.El explica faptul ca, pana de curand, nici nu reusea sa recunoasca oamenii din jurul lui si nu putea sa vorbeasca: "In fiecare dimineata venea un doctor la mine si imi spunea: Alexei, am adus o plansa, hai sa incercam sa scriem un cuvant pe ea. Eram disperat, pentru ca desi intelegeam in linii mari ce voia doctorul, nu stiam de unde sa gasesc cuvintele. Unde imi apar in cap? Unde sa gasesc un cuvant si cum sa-l fac sa aiba o semnificatie?".El adauga ca nici nu stia cum sa-si exprime aceasta disperare, asa ca pur si simplu statea pe patul de spital si tacea. Disidentul sustine ca mai sunt multe probleme de rezolvat, dar le multumeste doctorilor din Berlin care i-au rezolvat principala problema."M-au transformat dintr-o << persoana tehnic in viata >> in cineva care are toate sansele sa redevina cea mai inalta forma de viata din societate - o persoana care poate sa se uite rapid pe un cont de Instagram si fara ezitare sa stie unde sa dea like-uri", a completat, in gluma, principalul opozant al lui Putin.