Cine este spionul rus declarat indezirabil in Romania. Informatiile pe care voia sa le fure agentul GRU angajat la Ambasada Rusiei

Alexey Grishaev, persoana declarata indezirabila, ar fi agent GRU, serviciul secret al Armatei Federatiei Ruse, potrivit digi24.ro Acesta ar fi incercat sa obtina informatii din domeniul militar, despre activitatea fortelor NATO si despre interesele aliatilor europeni si americani ai Romaniei. Cetateanul rus ar fi incercat sa aiba acces la anumite persoane care sa il ajute sa obtina astfel de informatii, dar fara succes. Autoritatile romane au decis declararea persona non grata pe teritoriul Romaniei a adjunctului atasatului militar in cadrul Ambasadei Federatiei Ruse la Bucuresti, Alexey Grishaev, avand in vedere ca "activitatile si actiunile sale contravin prevederilor Conventiei de la Viena privind relatiile diplomatice din 1961", informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis luni, 26 aprilie.Potrivit MAE, aceste elemente au fost comunicate partii ruse, luni, cu prilejul convocarii la sediul MAE, din dispozitia ministrului Bogdan Aurescu , a ambasadorului Federatiei Ruse la Bucuresti, Valery Kuzmin.Decizia autoritatilor romane vine pe fondul unui val de expulzari de diplomati rusi din ambasade ale mai multor tari est-europene, membre UE.