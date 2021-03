Tensiuni intre Rusia si Statele Unite: Moscova isi recheama ambasadorul de la Washington pentru consultari

Potrivit unui comunicat al Ministerului rus al Afacerilor Externe, ambasadorul Anatoli Antonov a fost rechemat la Moscova "pentru consultari in scopul de a stabili ce trebuie facut si in ce directie sa se mearga in privinta relatiilor cu SUA".Decizia a fost anuntata dupa ce presedintele american Joe Biden a declarat miercuri ca omologul sau Vladimir Putin "va plati un pret" pentru amestecul sau in alegerile din SUA.Biden a facut aceste declaratii dupa ce un raport al serviciilor de informatii a confirmat marti acuzatiile mai vechi potrivit carora Putin s-a aflat in spatele ingerintei in alegerile din SUA, despre care Rusia a afirmat de la inceput ca sunt lipsite de fundament.