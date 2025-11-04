Ambasadorul Rusiei la Bucuresti: Nu vom incepe un razboi cu Ucraina. Acolo nu exista militari de-ai nostri

Ambasadorul Rusiei la Bucuresti, Oleg Malginov, a declarat ca tara lui nu va incepe un razboi cu Ucraina si ca Moscova nu se gandeste la o posibilitatea unui conflict cu oricare alt stat.

"Nu este nicio sansa, dupa parerea mea, nu este nicio sansa (sa inceapa un razboi intre Rusia si Ucraina - n.red.) ", a mentionat oficialul rus, intr-un interviu acordat Digi 24.

Mai mult, el sustine ca nu exista militari din tara condusa de Vladimir Putin in Ucraina.

"Daca vorbiti despre alti cetateni ai Federatiei Ruse prezenti in Ucraina, da, pot fi. Participa la lupte, poate, nu putem exclude. Dar nu sunt trupe militare rusesti pe teritoriul Ucrainei, nu sunt arme, nu este nimic. Am auzit astfel de zvonuri, dar nu au fost confirmate", a insistat Oleg Malginov.

Ambasadorul a mentionat ca daca Occidentul va inarma Ucraina, atunci acordul de pace la Minsk se va rupe imediat. El considera ca subiectul principal al discutiilor ar trebui sa fie viata celor care traiesc in regiunile separatiste.

"Important este ca oamenii din Ucraina, din Kiev, din Donetk, din Lugansk trebuie sa discute cum vor trai impreuna dupa terminarea luptelor. Nu va fi usor. Deciziile nu vor fi usoare pentru ca s-a varsat sange. Trebuie sa ajunga la un acord, trebuie sa discute toate problemele. Important e ca tarile occidentale sa nu impuna, ci sa sprijine, Rusia nu sa impuna, ci sa sprijine. Acesta este rolul diplomatiei, ca aceia care sunt in conflict trebuie sa ajunga la un acord despre cum vor trai", a explicat ambasadorul.

De asemenea, oficialul rus a subliniat faptul ca tara lui nu este interesata sa existe un conflict inghetat in Ucraina - la fel ca in Georgia, Transnistria si Nagorno Karabah. El considera ca cei care gandesc in astfel de termeni au ramas la mentalitatea din timpul Razboiuluiui Rece, iar acestia vad Rusia ca pe singura sursa a raului pe Pamant.

"Oamenii care gandesc asa, sunt practic 'inghetati' la nivelul anilor '80 sau finalul anilor '70. Vremurile s-au schimbat si sunt multe fatete colorate, fiecare tara are propriile interese pentru dezvoltare si acesta este un mod de gandire simplist si partizan sa vezi lumea ca fiind dirijata de baietii buni si de baietii rai, care sunt de fiecare data doar rusii. Nu este asa", a sustinut ambasadorul.

Intrebat daca exista planuri confirmate ale Kremlinului legate de o interventie militara in Romania, Oleg Malginov a spus ca rusii nu se gandesc "deloc la vreo posibilitate de conflict cu orice alta tara", insistand asupra faptului ca trebuie sa se gaseasca solutii pentru a stabili pacea in regiune.

El a negat si faptul ca Rusia vrea sa impuna o influenta militara la gurile Dunarii.

In alta ordine de idei, ambasadorul arata ca "este bine daca R.Moldova o sa priveasca spre toti vecinii sai cu scopul de a avea legaturi si cooperare".

"Sa ii lasam sa lucreze, sa isi aleaga guvernul, sa adopte programul de guvernare, sa spuna cum se vor raporta la relatia cu Federatia Rusa, cu Romania, cu Ucraina, cu UE, sa spuna propunem asta si asta pentru a ne rezolva problemele interne pentru ca au foarte multe probleme, inclusiv cea a Transnistriei, deci sa-i lasam sa faca lucrurile astea si sa nu incercam noi sa rezolvam probleme care nu tin de noi".

Armistitiu fragil in Ucraina

Armistitiul convenit de Francois Hollande, Angela Merkel, Vladimir Putin si Petro Porosenko joi, la Minsk, in Belarus, a intrat in vigoare duminica, la ora 00.00. Insa cele doua parti au inceput deja sa faca acuzatii.

Seful serviciului de securitate ucrainean a declarat ca o incalcare a acordului a fost raportata la 50 de minute de la declararea acestuia. Potrivit oficialului ucrainean, salve de artilerie au fost lansate dintr-o zona aflata sub controlul unei unitati de cazaci condusa de cetateni rusi.

De asemenea, rebelii au acuzat fortele ucrainene de deschiderea focului la scurt timp dupa miezul noptii.

C.P.

