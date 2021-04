Ambasadorul SUA la Moscova s-a retras. Autoritatile ruse i-au recomandat sa plece acasa, intr-o "situatie extrem de tensionata"

Autoritatile de la Moscova i-au sugerat ca este vorba despre "o situatie extrem de tensionata", potrivit The Guardian Plecarea lui John Sullivan va lasa ambasadele ambelor tari fara diplomatii lor de varf intr-un moment crucial. Washingtonul si Moscova au anuntat recent noi sanctiuni aplicate reciproc. In plus, Europa si SUA sunt ingrijorate de desfasurarea militara rusa de amploare de langa Ucraina si de sanatatea liderului opozitiei Alexei Navalny , inchis intr-un lagar din Rusia "Cred ca este important pentru mine sa vorbesc direct cu noii mei colegi din administratia Biden din Washington despre starea actuala a relatiilor bilaterale dintre Statele Unite si Rusia", a spus Sullivan intr-o declaratie facuta marti."De asemenea, nu mi-am mai vazut familia de peste un an si acesta este un alt motiv important pentru care ma intorc acasa pentru o vizita. Ma voi intoarce la Moscova in urmatoarele saptamani, inainte de orice intalnire intre presedintii Biden si Putin", a adaugat Sullivan.Rusia si-a rechemat ambasadorul trimis la Washington, pe Anatoly Antonov, in martie, pentru consultari, dupa ce Biden s-a aratat de acord cu un jurnalist de televiziune ca Putin este "un ucigas" si a spus ca Putin va "plati un pret" pentru presupusa sa ingerinta in timpul alegerilor din 2020.Administratia Biden a expulzat saptamana trecuta 10 diplomati rusi si a anuntat sanctiuni grele impotriva Rusiei pentru presupusa sa interventie in alegerile prezidentiala din SUA si pentru rolul jucat in piratarea lantului de magazine SolarWinds. A fost cea mai importanta runda de expulzare a diplomatilor rusi din 2018, in timpul crizei Salisbury Ca raspuns, Rusia a expulzat 10 diplomati americani si a supervizat intensiv operatiunile ambasadei SUA, recomandandu-i si ambasadorului sa paraseasca tara."Este evident ca situatia extrem de tensionata implica in prezent o nevoie obiectiva pentru ambasadorii ambelor tari ale noastre de a fi in capitalele lor pentru a analiza situatia si a organiza consultari", a scris ministerul de externe rus saptamana trecuta.In timp ce Sullivan nu a fost expulzat, se pare ca presiunea guvernului rus a influentat decizia sa de a parasi temporar tara. Ultimul ambasador american care a fost expulzat din tara a fost George F. Kennan, care a fost declarat persona-non-grata de Uniunea Sovietica sub Stalin in 1952.Site-ul de stiri american Axios a raportat anterior deciziei anuntate azi ca Sullivan intentionase sa ramana la Moscova, citand doua surse informate despre situatie.