Rusia se întreabă dacă mai are nevoie de Amiral Kuznețov. Inovația militară a Moscovei pentru salvarea portavionului

Federația Rusă are dificultăți mari în ceea ce privește redresarea singurului ei portavion Amiral Kuznețov. Acest lucru nu e nicio surprinză însă. Totuși, soarta bătrânului portavion rus ar putea fi salvată de un ambtițios program de drone.

Site-ul rus Vzglyad a publicat într-o amplă analiză o ipoteză interesantă în ceea ce privește portavionul rus Amiral Kuznețov: Nava ar putea fi modificată pentru a fi întrebuințat în așa fel încât să opereze sisteme de tip UAV (drone), scrie publicația DefenseRomânia.ro.

Jurnalistul militar rus care a semnat articolul admite că acest lucru va fi o reală provocare pentru industria rusă, dar dă exemplul Statelor Unite ale Americii. Totodată, în articolul citat autorul se întreabă la modul cel mai serios dacă mai rentează pentru Federația Rusă să pună pe picioare bătrânul portavion Amiral Kuznețov.

Salvarea portavionului Amiral Kuznețov ar putea veni printr-un salt în necunoscut

Salvarea pentru portavionul rus ar fi o decizie a Ministerului Apărării de la Moscova de a modifica nava și a investi într-un program prin care Amiral Kuznețov să poată opera drone.

O asemenea decizie însă ar însemna un salt în necunoscut pentru industria de apărare rusă și o reală provocare.

Publicația rusă citată amintește însă că SUA au cochetat cu un asemenea program. E vorba de proiectul Northrop Grumman X-47A Pegasus, lansat la începutul anilor 2.000.

În mai 2013 o dronă X-47B a executat prima lansare de pe un portavion în condiții reale, când a decolat și a aterizat ulterior pe portavionul USS George H. W. Bush. Programul americanilor a fost departe de a fi un eșec, lucrurile au decurs foarte bine, doar că el a fost trecut pe plan secund după ce costul a depășit 813 milioane de dolari.

Azi SUA se axează pe dezvoltarea MQ-25 Stingray, sisteme UAV pentru realimentare aeriană. Cu MQ-25 au fost realimentate cu succes F/A-18, E-2D Hawkeye sau F-35, în cadrul testelor.

Rușii admit că marea lor problemă o reprezintă aviația navală

Piloții care pot decola și ateriza pe un portavion pot fi numărați pe degetele de la o mână iar despre cei care pot efectua operațiuni de luptă „mai bine să nu vorbim”

Revenind la portavionul rus Amiral Kuznețov, articolul rus citat admite că o modificare a portavionului pentru a opera drone, deși va fi o provocare și o premieră pentru industria rusă, costurile programului fiind consistente, pe termen lung rezolvă marea problemă în ceea ce privește pregătirea piloților și costurile uriașe ale acestui proces.

Autorul rus admite că marea problemă a Kremlinului e aviația navală și pregătirea piloților. Articolul admite că nici când Amiral Kuznețov era operațional nu existau foarte mulți piloți pregătiți să decoleze și să aterizeze pe portavion iar despre „capacitatea lor de a susține operațiuni reale de luptă e mai bine să nu vorbim”, scrie jurnalistul militar rus.

„E nevoie de un efort colosal, de investiții financiare imense și de mult timp pentru ca regimentele aviației navale ruse să fie pregătite cu adevărat pentru luptă”, concluzionează acesta. În acest context UAV-urile ar putea fi o soluție ideală.

În condițiile în care situația tehnică a portavionului e foarte dificilă, costurile pentru a pune nava pe picioare fiind imense, articolul se întreabă dacă Rusia chiar are nevoie de Amiral Kuznețov și nu ar fi mai ieftin ca Moscova să renunțe la el. Autorul e de părere că un asemenea scenariu a fost luat în calcul și de decidenții militari și politici.

Însă în cazul în care Moscova va decide să continue cu Amiral Kuznețov, o soluție ar fi ca industria de apărare rusă să reia programul și să modifice portavionul în așa fel încât să poată utiliza drone.

Ar fi o provocare uriașă cu siguranță, dar ar putea fi singura soluție viabilă pentru Amiral Kuznețov, conchide sursa citată.

Problemele in serie pentru Amiral Kuznetov, portavionul "pe carbuni" al Rusiei

Modernizarea batranului portavion rus Amiral Kuznetov, sigurul portavion din dotarea Federatiei Ruse, se pare ca nu decurge deloc cum planuia Serghei Soigu, ministrul rus al apararii.

Problemele se tin scai de portavionul Amiral Kuznetov, dupa ce in luna martie Judecatoria districtului Oktyabrsky a decis punerea sub arest, pentru doua luni, a directorului general al Centrului de reparatii navale Zvezdochka din Murmansk, acuzat de delapidarea a 45 milioane de ruble (aproximativ 600.000 USD) din fondurile alocate reparatiei portavionului.

Soigu e nemultumit de cum decurge modernizarea portavionului Amiral Kuznetov

Recent, ministrul rus al apararii a inspectat lucrarile de reparatie si modernizare la care portavionul Amiral Kuznetov este supus. Iar lui Serghei Soigu nu i-a placut ce a vazut, scrie publicatia rusa Nezavisimaya Gazeta. Rusii au dificultati mari cu modernizarea, iar programul este si asa in intarziere.

Extinderea docului santierului naval unde e reparat si modernizat portavionul nu a fost pusa in aplicare, desi acest lucru s-a decis inca din urma cu cativa ani, fapt pentru care lucrarile intampina probleme. Amintim ca in 2018 s-a scufundat docul plutitor PD-50 la care se afla atunci portavionul.

Sursa citata precizeaza ca in luna aprilie, in procesul de modernizare sunt implicate aproximativ 400 de persoane, dar Soigu s-a aratat nemultumit de stadiul lucrarilor. Acesta a cerut solutii pentru a gasi forta de munca si procurarea echipamentelor necesare pentru ca lucrarile sa se deruleze mai rapid. Practic, Soigu vrea sa se lucreze fara incetare pentru finalizarea modernizarii portavionului Amiral Kuznetov.

Solicitarea lui Soigu e in contradictie cu conducerea centrului de reparatii navale, pentru care extinderea docului e departe de a fi o prioritate.

Amiral Kuznetov are o istorie plina de incidente in ultimii ani

Rusii de la Nezavisimaya Gazeta citeaza opinia unor experti militari care atrag atentia ca oricum modernizarea portavionului nu e decat o solutie temporara, avand in vedere faptul ca "portavionul Amiral Kuznetov e depasit din toate punctele de vedere". Dar, asa cum semnaleaza si jurnalistii rusi, construirea unui nou portavion nu a trecut inca de faza de macheta in Rusia.

Problemele pe care santierul naval le intampina sau devalizarea fondurilor sunt departe de a fi singurele cu care portavionul rus s-a confruntat din 2017 de cand a intrat in reparatii.

In octombrie 2018, o macara de 15 metri inaltime a cazut pe puntea navei, a afectat pompele si a scufundat docul plutitor PD-50 la care portavionul era ancorat. Iar un an mai tarziu, in decembrie 2019, un incendiu puternic a cuprins batranul portavion rus Amiral Kuznetov. Rusii spun insa ca pagubele nu sunt insemnate, nava va fi modernizata, urmand sa reinceapa misiunile pe mare din 2022.

Ultima misiune a singurul portavion rus dateaza din noiembrie - decembrie 2016, in Mediterana, cand Amiral Kuznetov a luat parte la operatiuni in cadrul razboiului din Siria.

