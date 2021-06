Cum au ascuns sovieticii scaparea antraxului dintr-un laborator militar. Spionii CIA americani au dezvaluit adevarul

In aprilie-mai 1979, cel putin 66 de oameni au murit dupa ce bacteriile provenite din antrax, substante extrem de toxice, au scapat dintr-un cladire militara din Ekaterinburg, Uniunea Sovietica. Autoritatile locale din acea vreme au negat acest lucru, ele sustinand ca agentul patogen s-a transmis de la animale la oameni, potrivit NY Times In Sverdlovsk, cum se numea orasul in acea vreme, suspiciunile au aparut imediat ce oamenii au inceput sa se imbolnaveasca in mod misterios. Raisa Smirnova, in varsta de 32 de ani, lucra atunci intr-o fabrica de ceramica si s-a imbolnavit subit.A fost dusa la spital de urgenta, cu febra mare si apoi a zacut incostienta timp de o saptamana. Pana in luna mai din acel an, 18 colegi ai femeii murisera deja. Ea a scapat printr-o minune.Inainte de a pleca din spital, agentii KGB i-au dat sa semneze un document, prin care i se interzicea sa vorbeasca despre boala ei timp de 25 de ani.Un doctor american, Matthew Maselson, biolog la Harvard, s-a deplasat, impreuna cu sotia sa, antropolog, la Ekanterinburg in 1979, in Uniunea Sovietica. El a colaborat cu CIA-ul in acest incident si a descoperit cum vantul a imprastiat cateva miligrame de spori de antrax, eliberati accidental dintr-o cladire militara."Poti sa inventezi o poveste complet nebuna si sa o faci plauzibila, prin modul in care o concepi", a declarat Meselson, intr-un recent interviu la Cambridge, Massachusetts.Ulterior, de-abia in 1992, dupa prabusirea URSS-ului, presedintele rus Boris Eltin a recunoscut ca "cercetarea noastra militara a fost cauza" izbucnirii epidemiei provocate de antrax.In timpul crizei medicale din Uniunea Sovietica din 1978, agentii Serviciului Secret KGB au confiscat dosarele medicale si le-au interzis doctorilor sa vorbeasca despre acest subiect in public.