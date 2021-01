Apropiati ai opozantului Aleksei Navalnii, plasati in detentie cu trei zile inaintea unor noi proteste prevazute in toata Rusia

"Un delir complet si un abitrariu"

Mai multe persoane au fost plasate joi in detentie, cu trei zile inaintea unor manifestatii prevazute in intreaga tara, relateaza AFP.Aceste incarcerari au loc dupa o serie de perchezitii care au vizat miercuri seara atat apartamente ale unor apropiati ai activistului anticoruptie, un inamic jurat al Kremlinului, cat si sedii ale organizatiei sale, Fondul de lupta impotriva coruptiei (RBK):Navalnii este vizat, el insusi, in multiple dosare judiciare, dupa ce a revenit in Rusia , la 17 ianuarie. Fratele opozantului, Oleg Navalnii, si o stea in ascensiune in cadrul miscarii, Liubov Sobol, au fost plasati in detentie pe o perioada de 48 de ore, cu privire la "incalcarea normelor sanitare", a anuntat pe Twitter mana dreapta a lui Aleksei navalnai, Ivan Jdanov."Oleg Navalnii tocmai a fost plasat in detentie timp de 48 de ore, la Departamentul Principal de Anchete de la Ministerul de Interne (...). Asta inseamna ca este suspect in acest dosar", a scris pe Twitter Jdanov.Avocatul lui Liubov Sobol, Vladimir Voronin , a denuntat pe Twitter "un delir complet si un abitrariu". O activista din cadrul grupului contestatar Pussy Riot, Maria Alehina, a fost de asemenea plasata in detentie pe o perioada de 48 de ore, din acelasi motiv, a anuntat pe Instagram colega sa Nadejda Tolokonikova.Anastasia Vasilieva, care conduce un sindicat al medicilor care legaturiin parte cu Navalnii, a fost de asemenea incarcerata 48 de ore, potrivit luiJdanov, la fel ca si alti colaboratori ai opozantului.O inregistrare video a fost difuzata in presa si pe retele de socializare in care Vasilieva apare cantand la pian, acasa, in timp ce anchetatori ii perchezitioneaza apartamentul.Opozantul rus a fost plasat in detentie provizorie - pana la 15 februarie cel putin - la intoarcerea sa la Moscova , dupa cinci luni de convalescenta in Germania, in urma unei presupuse otraviri cu un agent neurotoxic de tip noviciok de care il acuza pe Vladimir Putin si serviciile ruse de securitate FSB.Perchezitiile de miercuri au vizat atat domiciliile sotiei sale, Iulia, al fratelui sau, Oleg, si purtatoarei sale de cuvant Kira Iarmis, condamnata vineri la noua zile de inchisoare, cat si sedii ale organizatieisale, Fondul luptei impotriva coruptiei (FBK).Citeste si: