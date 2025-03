Armata Rusiei va fi dotata cu 1.600 de noi avioane de lupta si elicoptere pana in 2020, a anuntat, luni, presedintele Vladimir Putin.

Russia Today relateaza ca programul de inarmare are o valoare estimata la aproximativ 723 de miliarde de dolari.

"Vorbim in primul rand despre dotarea fortelor cu tehnologie de ultim nivel", a declarat Putin la un salon aerian organizat in zona Moscovei, inainte de marcarea a 100 de ani de la crearea fortelor aeriene ruse.

"Peste 600 de avioane de lupta noi si aproximativ 1.000 de elicoptere vor intra in serviciu pana in 2020, ca sa nu mai vorbim de actualizarea sistemelor deja existente", a continuat el.

Armata rusa a fost afectata de taieri uriase de buget, in urma prabusirii Uniunii Sovietice, in 1991. In cursul campaniei sale prezidentiale, Putin a anuntat consolidarea fortelor armate ca unul dintre principalele sale obiective.

