Atacatorul scolii din Kazan, plasat in arest pentru doua luni. A fost diagnosticat cu o boala mintala

In timpul sedintei, Galyaviev a spus ca este acord cu aceasta hotarare si a pledat vinovat . Comitetul de ancheta precizeaza ca tanarul a fost diagnosticat anterior cu o boala a creierului."Potrivit anchetei, Ilnaz Galyaviev nu a fost inregistrat la medicii psihiatru si narcolog. Cu toate acestea, dupa cum s-a dovedit, el a solicitat anterior in mod repetat ajutor medical in legatura cu durerile de cap severe.Anul trecut, dupa o adresare la una dintre institutiile medicale, el a fost diagnosticat cu o boala a creierului. De la inceputul acestui an, rudele au remarcat agresivitatea si irascibilitatea comportamentului sau", au spus oficialii de securitate.Amintim ca tanarul de 19 ani a intrat inarmat in scoala si a deschis focul asupra elevilor si profesorilor. Atacatorul a fost retinut imediat. Acesta a fost numit terorist de catre presedintele Republicii Tatarstan, Rustam Minnihanov, informeaza Tv8.md 12 mai a fost zi de doliu in Republica Tatarstan in urma atacului armat de ieri de la scoala nr. 175 din orasul Kazan. Tragedia s-a soldat cu noua persoane, sapte elevi si doi profesori, ucise si 20 de raniti. Multi dintre ei se afla in stare grava in spital.