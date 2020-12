Autoritatile din Rusia au arestat un fizician, sub suspiciunea de spionaj. Rusul este acuzat de inalta tradare

Autoritatile ruse au arestat un fizician suspectat de inalta tradare pentru ca ar fi transmis informatii clasificate despre industria aviatiei ruse in strainatate, scrie Reuters.Un tribunal din Moscova a decis ca Anatoli Gubanov, care lucreaza pentru Institutul central de aerohidrodinamica "N.E Jukovski", va sta in arest preventiv doua luni in asteptarea procesului sau.Daca va fi recunoscut vinovat, Gubanov risca pana la 20 de ani de inchisoare, desi este putin probabil ca detalii referitoare la acuzatiile care i se aduc sa fie dezvaluite in spatiul public, intrucat cazurile de tradare sunt judecate de obicei cu usile inchise.Omul de stiinta rus Anatoli Gubanov, arestat sub suspiciunea de inalta tradare, a participat la un proiect international de dezvoltare a primului avion de pasageri hipersonic Hexafly-Int, mentioneaza site-ul oficial al bibliotecii electronice stiintifice eLibrary.ru, citat de agentia de presa rusa RBC.In proiectul respectiv sunt implicati experti din Rusia , Germania, Olanda , Franta, Italia, Belgia , Marea Britanie si Australia . Proiectul este coordonat de compania olandeza ESA - ESTEC.Luna trecuta, Rusia a condamnat la 13 ani de inchisoare un barbat pentru ca ar fi incercat sa transmita secrete militare catre SUA, iar in octombrie au fost retinuti un militar si fratele sau pentru ca ar fi transmis secrete de stat Estoniei.