Avioane de lupta rusesti exerseaza bombardarea navelor inamice in Marea Neagra. Tinta atacurilor, doua vase surpriza VIDEO

Avioanele de lupta Su-30SM si bombardierele Su-24M din Flota rusa din Marea Neagra, precum si modelele Su-27 si Su-34 apartinand Districtului Militar de Sud au efectuat "lovituri cu rachete si bombe impotriva unor vase inamice", a anuntat Armata Rusiei, potrivit agentiei de presa TASS, citata de Business Insider Desfasurari mari de trupe au loc in apele Marii Negre, in prezent, unde Alianta NATO a adus 32 de tari (printre care si Romania) la exercitiile militare anuale, la care participa 32 de nave, 40 de avioane de lupta si 18 echipe de operatiuni speciale.Pe de alta parte, Rusia a planificat mai multe manevre militare in aceeasi zona, printre care si misiunea avioanelor de lupta si a bombardierelor care au simulat un atac cu rachete asupra unor nave inamice. Insa vasele tinta pentru efectuarea acestor exercitii au fost doua nave de debarcare rusesti, Saratov si Orsk.In timpul operatiunii Sea Breeze a fortelor NATO si a partenerilor sai, au avut loc mai multe incidente, fiind implicate nave de razboi ale Marii Britanii si Tarilor de Jos. Astfel, Ministerul al Apararii din Tarile de Jos a anuntat ca "avioane rusesti au provocat o situatie periculoasa in Marea Neagra" pe 24 iunie, zburand repetat in apropierea fregatei HNLMS Eversten a Marinei regale.In alt incident, distrugatorul britanic HMS Defender a fost monitorizat indeaproape de o nava si de avioane ale Rusiei in Marea Naegra, desi ea patrula in apele teritoriale internationale si a ramas in apele Ucrainei.Ulterior, Vladimir Putin a vorbit de "o provocare" din partea distrugatorului britanic Defender, care "s-a sincronizat cu un avion de recunoastere al SUA", pentru a testa raspunsul Moscovei.