Rusia suspenda legaturile aeriene cu Turcia, timp de o luna si jumatate, din cauza coronavirusului

Zborurile cu Turcia, dar si cu Tanzania vor fi suspendate "in perioada 15 aprilie - 1 iunie", a declarat intr-o conferinta de presa difuzata de televiziunile ruse vicepremierul responsabil cu sanatatea, Tatiana Golikova.Ea spus ca situatia epidemiologica acolo "continua sa se deterioreze din primele decade ale lunii martie", adaugand ca 80% dintre rusii testati pozitiv pentru coronavirus la revenirea dintr-o tara straina de la inceputul pandemiei vizitasera Turcia. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov , a declarat pentru RIA Novosti ca aceasta decizie nu are nicio legatura cu intalnirea de sambata dintre presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, cu omologul sau ucrainean ucrainean Volodimir Zelenski , in cursul careia liderul de la Ankara a reiterat opozitia Turciei fata de anexarea Crimeii de catre Rusia. Turcia este o destinatie turistica de prim-plan pentru rusi , care cu miile se duc acolo in fiecare an. Moscova a reluat legaturile aeriene cu Turcia si Tanzania in iulie 2020, la patru luni dupa suspendarea lor si inchiderea frontierelor ruse din cauza pandemiei de coronavirus.De la inceputul pandemiei, frontierele Rusiei raman in mare parte inchise, dar au fost redeschise treptat pentru cetatenii din aproximativ 20 de tari.