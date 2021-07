Un avion cu 28 de pasageri a disparut misterios in Rusia. Ipotezele care se iau in calcul

Aparatul AN-26 efectua legatura intre Petropavlovsk-Kamciatsk si Palana, in peninsula Kamciatka, atunci cand a incetat sa emita semnale de recunoastere, au explicat agentiile de presa Interfax si RIA Novosti.Printre cele 28 de persoane la bord se afla sase membri ai echipajului si unul sau doi copii, au precizat agentiile.Doua elicoptere au fost mobilizate pentru a cauta aparatul care, potrivit unor surse, ar fi putut sa se prabuseasca in mare sau sa se izbeasca de sol langa o mina de carbune de langa Palana. Rusia are de multa vreme o proasta reputatie in ceea ce priveste securitatea aviatica. O proasta mentenanta tehnica si reguli de securitate lipsite de rigoare au marcat in mod durabil sectorul aeronautic rus.Cel mai recent accident grav dateaza din luna mai 2019, cu aterizarea fortata a unui Suhoi Superjet al companiei nationale Aeroflot, care a luat foc pe pista unui aeroport din Moscova . In accident au murit 41 de persoane.In februarie 2018, un AN-148 al Saratov Airlines s-a prabusit la scurt timp dupa decolare langa Moscova, iar 71 de persoane si-au pierdut atunci viata. O ancheta a stabilit atunci ca la originea accidentului a stat o eroare umana.