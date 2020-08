UPDATE Medicii rusi nu-si dau acordul pentru transferul lui Aleksei Navalnii in Germania. Avionul medical este in drum spre Omsk

Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабелен. Состояние нестабильное.

Решния родственников для его перевозки недостаточно. - Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Iarmis a adaugat "interdictia de a transporta Alexei inseamna o amenintare directa pentru viata sa" si a fost decisa de "Kremlin", potrivit BBC. Un avion medical a plecat din Germania vineri dimineata pentru a-l aduce pe Aleksei Navalnii din Siberia, unde opozantul rus se afla intr-un spital la reanimare, a informat presa germana, citata de France Presse.Avionul a parasit Nurnberg (sudul Germaniei) la ora 3.11 (1.11 GMT), potrivit cotidianului Bild.Presedintele ONG-ului german Cinema for Peace, care a efectuat deja o operatiune similara cu un membru al grupului de opozanti Pussy Riot in 2018, a dat anterior asigurari ca Spitalul de Caritate din Berlin este pregatit sa-l primeasca pe Aleksei Navalnii.Opozantul, unul dintre cei mai feroce critici ai Kremlinului, se deplasa de la Tomsk la Moscova cand aparatul in care se afla a trebuit sa efectueze o aterizare de urgenta la Omsk, in vestul Siberiei.Vorbind la radioul Ecoul Moscovei, purtatoarea sa de cuvant Kira Iarmis, care calatorea cu el, s-a declarat convinsa ca opozantul a fost victima unei "otraviri intentionate"."Medicii fac mai mult decat posibilul, ei chiar lupta pentru a-i salva viata", a declarat reporterilor Anatoli Kalinitcenko, directorul adjunct al spitalului de urgenta din Omsk unde opozantul a fost transportat, plasat in reanimare si legat la un respirator artificial.Principal opozant al Kremlinului si ale carui publicatii denuntand coruptia elitelor ruse sunt pe larg partajate pe retelele sociale, Aleksei Navalnii a fost deja victima unor atacuri fizice. In 2017, el a fost stropit cu un produs antiseptic in ochi in momentul cand isi parasea biroul din Moscova.In iulie 2019, in timp ce ispasea o scurta pedeapsa cu inchisoarea, el a fost tratat la spital dupa ce a inceput sa sufere brusc de abcese in partea superioara a corpului, denuntand o otravire in timp ce autoritatile au facut referire la o "reactie alergica".Kremlinul a declarat ca ii doreste lui Navalnii, "ca oricarui cetatean rus", o "recuperare prompta", subliniind de asemenea ca otravirea este pana acum doar o "simpla presupunere".