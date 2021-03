VIDEO Mega-telescop, lansat de Rusia pe fundul Lacului Baikal. Cui face concurenta

Acest telescop, aflat in constructie din 2015, a fost conceput pentru a observa neutrinii, cele mai mici particule cunoscute de cercetatori.Numit Baikal-GVD (Gigaton Volume Detector), telescopul a fost plasat la o adancime de 750 - 1.300 de metri si la o departare de aproximativ 4 kilometri de malul lacului.Acest mega-detector, masurand o jumatate de kilometru cub, este format dintr-o serie de linii care cuprind mai multe module optice din sticla si otel.Modulele optice scaneaza fundul marii scufundat in intuneric abisal, cautand neutrini, particule cosmice fantoma, extrem de volatile, care pot trece prin intreaga planeta, prin orice fel de materie, fara a interactiona cu particulele din jur si fara a se schimba.Telescopul Baikal va concura cu Ice Cube, un gigantic observator de neutrini ingropat sub gheata Antarcticii la o statie de cercetare americana de la Polul Sud.Oamenii de stiinta rusi sustin ca telescopul lor este cel mai mare detector de neutrini din emisfera nordica. Potrivit acestora, Lacul Baikal , cel mai mare lac de apa dulce din lume, este ideal pentru adapostirea acestui observator datorita adancimii sale.Acest telescop este rezultatul colaborarii dintre oameni de stiinta rusi, cehi, slovaci, germani si polonezi.