Bancher rus, impuscat in Moscova

Directorul executiv si actionarul majoritar al unei banci din Rusia a fost impuscat mortal, miercuri seara, in sud-vestul Moscovei, potrivit unui oficial din comisia de ancheta.

Mikael Daudov, in varsta de 66 de ani, a fost impuscat in cap, cu o arma de calibru mic, in timp ce pleca de la biroul sau, situat pe strada Leninsky Prospekt, relateaza Ria Novosti.

Daudov detinea 18,34 la suta din banca Lesprombank, cu sediul in Moscova.

Potrivit lui Vladimir Markin, purtatorul de cuvant al comisiei de ancheta, s-au gasit doua cartuse de calibru mic la locul faptei. Pentru a identifica ucigasul, politia va studia si filmarile de la camerele instalate in zona unde a avut loc atacut.

In ziarul de scandal Komsomolskaya Pravda a aparut si informatia conform careia directorul bancii a fost impuscat in ochi, in timpul unei certe.

"Martorii oculari spun ca omul de afaceri se certa cu cineva... Oponentul sau a scos o arma din buzunar si la impuscat pe Daudov in fata. Glontul l-a lovit in ochi si i-a ajuns la creier. Omul de afaceri a murit imediat", se scrie in tabloidul citat.

