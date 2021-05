In interiorul bazei secrete a lui Putin din Arctica. Moscova s-a laudat Occidentului ca "acesta este pamantul nostru" FOTO VIDEO

Totul a inceput in timpul Razboiului Rece, cand Moscova a amplasat in zona o cladire simpla, pentru observatii meteorologice. Insa, odata cu cresterea tensiunilor din regiune si a competitiei pentru resursele naturale, Rusia si-a deplasat militarii aici, potrivit Daily Mail Acum, Rusia si-a extins baza de la Nagurskoe, astfel ca ea poate primi toate tipurile de avioane, inclusiv cele capabile sa transporte rachete strategice nucleare. Baza a marit puterea Moscovei si influenta sa in regiunea arctica, intensificand "razboiul" pentru resursele de petrol si gaze naturale din subteran.Astfel, declaratiile oficililor de la Kremlin au devenit foarte agresive, referitor la aceasta zona din nordul indepartat. Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov a declarat recent: "Am auzit reprosuri privind extinderea activitatilor militare ale Rusiei in Arctica.Dar toata lumea stie ca este teritoriul nostru, pamantul propriu. Avem responsabilitatea ca aceasta coasta arcttica sa fie in siguranta si tot ceea ce face tara noastra acolo, este pe deplin legitim".Baza este amplasata pe ruta maritima nordica, de-a lungul coastei arctice. Alte cladiri sunt construite pe Insula Alexandra, fiind utilizate ca radare si instalatii de comunicatii, depozite, hangare si alte facilitati.Presedintele Vladimir Putin a estimat ca valoarea resurselor naturale din Arctica se ridica la 30 de trilioane de dolari.Tensiunile dintre Rusia si Occident vor creste probabil la reuniunea din 19-20 mai 2021 a ministrilor de externe din tarile arctice, care se va desfasura la Reykjavik, in Islanda.Alianta NATO este din ce in ce mai ingrijorata de prezenta militara in crestere a Moscovei, in Arctica, iar Washingtonul a trimis bombardiere B-1 in Norvegia , anul acesta.