Belarus: Deportare stalinista pentru un jurnalist care a vorbit cu disidentii

Un jurnalist de la publicatia rusa Moskovsky Komsomolets a fost ridicat de pe strada si trimis cu forta acasa, in aceeasi seara, din Belarus, pentru ca s-a intalnit cu oponentii presedintelui autoritar Aleksandr Lukasenko.

Reporterul Igor Kamarzin abia se intalnise cu sotia fostului candidat prezidential Andrei Sannikov, acum aflat in inchisoare, cand a fost luat de pe strada de doi politisti imbracati civil si bagat cu forta intr-o masina, informeaza The Moscow Times.

"Mi-au spus ca sunt o amenintare la adresa Belarusului", a declarat Kamarzin prin telefon.

Imediat dupa, el a fost pus intr-un tren de noapte si trimis direct in Rusia, fara sa se poata opune. Autoritatile i-au interzis sa mai intre in Belarus pentru un an de zile.

Guvernul lui Lukasenko, omul care conduce tara cu o mana de fier, a arestat cateva sute de oameni la reprimarea brutala a protestelor post-electorale din decembrie 2010, cand mii de cetateni revoltati au iesit pe strazi.

Ulterior, intr-o incercare de a imbunatati relatiile cu Occidentul, Lukasenko a eliberat o parte dintre acestia, insa nu si pe fostii candidati la presedintie Andrei Sannikov si Nikolai Statkevici.

