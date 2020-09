Bulgaria sta la mana Rusiei pentru repararea avioanelor MiG-29

Sofia vrea sa vanda o parte din avioanele MiG-29

Publicatia Bulgarian Military precizeaza ca Sofia a luat legatura cu Moscova pentru a clarifica problema nerespectarii termenelor contractuale pentru repararea avioanelor MiG-29 si a anuntat impunerea unor penalitati pentru o parte din acord. Cu toate acestea, dupa cum precizeaza si sursa citata, Rusia nu va putea finaliza implementarea intregului acord la timp. Informatia este confirmata si de publicatia rusa topwar.ru.Ministrul bulgar al Apararii, Kazimir Karakachanov, a precizat ca ministerul a dispus deja impunerea de penalitati Rusia si a facut o comparatie cu contractul incheiat cu Belarus pentru repararea mai multor SU-25 unde nu exista probleme si nici intarzieri. Karakachanov nu a putut sa spuna acelasi lucru si despre contractul incheiat cu Rusia unde a tinut sa precizeze ca vina apartine in totalitate uzinei rusesti care a fost insarcinata cu repararea avioanelor MiG-29.In urma cu trei ani, au aparut informatii ca reparatiile necesare pentru motoarele avioanelor de lupta MiG-29 ar putea fi facute si in Polonia, dar zvonurile s-au stins atat de repede pe cat au si aparut.Ministrul bulgar al Apararii a explicat ca doar polonezii mai au o uzina pentru repararea MiG-29-urile, dar Varsovia ofera licenta doar pentru repararea avioanelor proprii, iar industria poloneza de aparare nu au voie sa repare echipamente militare care apartin Bulgariei sau altor tarii.,,Deci putem cumpara motoare, dar nu le putem, repara acolo", a explicat ministrul apararii Karakachano.BulgarianMilitary precizeaza ca declaratiile ministrului bulgar al apararii sunt corecte, deoarece cel care produce un anumit produs militar poate decide sa elibereze o licenta doar pentru o anumita tara, in conditii diferite, una dintre acestea fiind ca tara respectiva isi repara numai echipamentele sale si nu pe cele ale altor state, cum este si cazul Poloniei.Aceasta practica nu este neobisnuita pe pietele militare internationale si este practicata de toata statele din lume, deoarece brevetele pentru cercetare trebuie protejate intr-un fel sau altul.Trebuie mentionat si faptul ca intre Bulgaria si Polonia a fost semnat, in anul 2015, un acordul privind repararea avioanelor de lupta MiG-29. Acordul prevedea ca Polonia sa repare sase motoare - cat sa puna in functiune trei aeronave Mig-29 - pana la mijlocul anului 2016.La douazeci de zile de la semnarea contractului, Polonia a imprumutat doua dintre motoarele sale MiG-29 pentru utilizare temporara de catre Fortele Aeriene Bulgare, astfel incat imediat unul dintre avioanele de lupta bulgara a fost capabil sa efectueze zboruri. Costul repararii celor sase motoare a depasit 6,1 milioane EUR si a fost mai mic decat pretul oferit de compania rusa MiG.De ce atunci a fost posibil si acum nu mai este, Karakachano nu a precizat.Bulgaria are obligatii, atat in cadrul programelor operationale NATO , cat si in cadrul exercitiilor si misiunilor de antrenament, ca pana la sosirea primelor avioane ale F-16 Block 70, achizitionate anul trecut din Statele Unite, sa repare o parte din MiG-urile rusesti. In afara de MiG-29, Bulgaria a semnat si un acord cu Belarus pentru repararea a opt avioane militare Su-25.La inceputul lunii iunie, ministrul bulgar al Apararii, Krassimir Karakachanov, declara ca Bulgaria va incerca sa vanda o parte din avioanele de vanatoare MiG-29, de provenienta sovietica, atunci cand cele opt avioane F-16 Block 70 - fabricate de SUA si pe care Ministerul bulgar al Apararii le-a achizitionat anul trecut ca parte a unui acord de 1,2 miliarde de dolari - vor intra in posesia Fortelor Aeriene Bulgare.Fortele Aeriene Bulgare au in serviciu, de mai bine de 30 de ani, avioane de vanatoare MiG-29. Dintre acestea, pana in prezent, doua s-au prabusit, unul in septembrie 1994 - din pacate pilotul si-a pierdut viata - iar cel de-al doilea in aprilie 2012.In prezent, Bulgaria are aproximativ 14 avioane de vanatoare MiG-29 si cheltuie anual sume foarte mari de bani pentru mentenanta acestor aeronave destul de imbatranite. Fortele Aeriene Bulgare sunt obligate, sub o forma sau alta, sa investeasca in mentenanta avioanelor MiG-29, deoarece sunt sigurele aparate cu care inca patruleaza spatiul aerian, pana cand vor primi cele opt avioane F-16.Odata ce Fortele Aeriene Bulgare vor primi cele opt avioane de vanatoare F-16, nu va fi necesara mentinerea unei flote complete de avioane MiG-29.Amintim ca, Bulgaria a platit, in august 2019, Agentiei pentru Cooperare de Aparare si Securitate a SUA 1,2 miliarde de dolari pentru opt avioane de vanatoare F-16 Block 70. In medie, fiecare avion va costa statul bulgar 150 de milioane de dolari, dar are cele mai noi dotari disponibile pe acest tip de avion.Cu acest pas, partea bulgara si-a indeplinit angajamentul in cadrul contractelor pentru achizitionarea aeronavelor de lupta F-16 pentru Fortele Aeriene Bulgare.Dupa confirmarea tranzactiei de 1,2 miliarde de dolari partea americana, conform contractului, trebuie sa inceapa procesul de constructie si de livrarea a avioanelor F-16.Potrivit producatorului, compania americana Lockheed Martin, Block 70/72 este versiunea cea mai noua si cea mai avansata a acestui avion de vanatoare, avand o durata de viata cu 50% mai mare decat a versiunilor anterioare si poate fi operational pana in 2070 si chiar dupa, adica cel putin 50 de ani de acum inainte.