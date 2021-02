Cainii albastri, fotografiati intr-un sat din Rusia. Cum au ajuns asa ciudatele animale

Animalele au fost fotografiate in timp ce se plimbau prin zapada in orasul orasului Dzerzhinsk, la 370 de kilometri est de Moscova , relateaza The Moscow Times. Conform sursei citate, cainii cu pricina s-ar fi murdarit cu vopseaua albastra, pe blana, de la o fabrica abandonata din apropiere, care producea plexiglas si acid cianhidric, arata sursa citata.Explicatia a fost adoptata de agentia de stiri RIA Novosti, care relateaza ca animalele fara stapan ratacesc adesea in apropierea unor fabrici abandonate in cautare de mancare, si dau acolo de resturi de substante periculoase, precum sulfatul de cupru.Autoritatile locale negociaza in prezent cu conducerea companiei Orgsteklo pentru permisiunea de a intra in fabrica inchisa, de a prinde cainii si de a afla cum blana lor a ajuns albastra, mai arata sursa citata. Activistii pentru drepturile animalelor au spus reprezentantilor primariei ca cel mai probabil sanatatea cainilor nu ar fi amenintata."La prima vedere, cainii se afla intr-o stare satisfacatoare. Maine, specialistii vor intra in incinta fabricii de produse chimice si vor gasi si examina animalele", a declarat administratia orasului pentru Interfax.