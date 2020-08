Candidata opozitiei la alegerile prezidentiale din Belarus cere UE sa nu recunoasca rezultatul scrutinului din 9 august

Tsikhanouskaya, aflata in exil in Lituania, a transmis mesajul inaintea intalnirii de urgenta a liderilor UE care vor discuta criza din tara ei.Alexandr Lukasenko, liderul tarii din 1994, face eforturi pentru a-si mentine functia in ciuda protestelor masive care au loc de mai multe saptamani. El neaga ca a manipulat alegerile din 9 august, in urma carora a fost declarat castigator cu 79,7% din voturi."Fac apel la voi sa nu recunoasteti aceste alegeri frauduloase", a spus Tsikhanouskaya intr-un mesaj video. "Domnul Lukasenko si-a pierdut toata legitimitatea in ochii natiunii noastre si ai lumii".Tsikhanouskaya sustine ca era castigatorul de drept al alegerilor si vrea organizarea unui nou scrutin cae sa aiba loc sub supraveghere internationala.UE a semnalat ca va impune sanctiuni oficialilor din Belarus pe care ii consiera responsabili pentru frauda in alegeri si de reprimarea protestelor la care doi oameni au fost ucisi si mai multe mii retinuti.Ministrul suedez de Externe, Ann Linde, s-a oferit sa viziteze Minsk ca viitor presedinte al OSCE, organism de securitate care cuprinde tari vestice si tari din fosta Uniune Sovietica, si care deseori are rol de mediator.Presedintele rus Vladimir Putin , care i-a oferit sprijin militar lui Lukasenko, daca este necesar, a discutat marti la telefon cu cancelarul german Angela Merkel , cu presedintele francez Emmanuel Macron si cu presedintele Consiliului European, Charles Michel. El a subliniat ca este inacceptabila orice interventie in problemele interne ale Belarusului.