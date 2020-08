Cazul Aleksei Navalni. Angela Merkel ii cere Rusiei sa "investigheze urgent aceasta crima"

Lui Navalni, un critic al presedintelui Vladimir Putin , i s-a facut rau intr-un avion in Rusia , saptamana trecuta, a fost tratat intr-un spital din Siberia, iar sambata a fost transportat in Germania pentru tratament.Kremlinul a anuntat ca nu este clar ce a provocat imbolnavirea lui Navalni si ca testele initiale nu au aratat ca a fost otravit, asa cum acuza apropiatii acestuia.Medicii germani care il trateaza pe Navalni la un spital din Berlin au anuntat luni ca analizele medicale au indicat ca a fost otravit."In lumina rolului proeminent jucat de Navalni in opozitia politica din Rusia, autoritatile sunt solicitate sa investigheze urgent aceast crima, in detaliu, si sa o faca in totala transparenta", a afirmat Merkel intr-un comunicat comun cu ministrul de Externe Heiko Maas."Cei responsabili trebuie identificati si trasi la raspundere", a adaugat Merkel.Spitalul Charite din Berlin a anuntat ca o echipa de medici l-a examinat in detaliu pe Navalni, dupa sosirea acestuia."Dovezile clinice indica otravirea cu o substanta din grupa inhibitorilor de colinesteraza", a anuntat spitalul intr-un comunicat."Substanta exacta nu este cunoscuta, fiind initiata o noua serie de teste cuprinzatoare", au mai explicat medicii.Navalni a fost un opozant incomod pentru Kremlin de peste 10 ani, expunand ceea ce el a afirmat ca este coruptia la nivel inalt si mobilizand protestatari tineri. El a fost retinut in mai multe randuri pentru organizarea de adunari publice si demonstratii si dat in judecata din cauza investigatiilor sale de coruptie. Lui Navalni i s-a interzis sa candideze in alegerile prezidentiale din 2018.Guvernul german a anuntat anterior ca Nvalni este pazit in spital din cauza ingrijorarilor pentru siguranta sa.Rusia nu a reactionat imediat la declaratiile germane.Incidentul ar putea tensiona si mai mult relatiile deja dificile dintre Rusia si vecinii sai din Europa si NATO , care au acuzat-o in trecut ca a organizat atacuri impotriva unor dizidenti din Europa, acuzatii respinse de Rusia.Medicii germani au afirmat luni ca Navalni este tratat la terapie intensiva si ca ramane in coma indusa. El se afla in stare grava, dar in prezent nu este in pericol de moarte. Prognosticul sau este incert, iar efectele pe termen lung, inclusiv neurologice, nu pot fi excluse.Inhibitorii de colinesteraza sunt un grup de compusi chimici utilizati in produse de la arme chimice si pesticide si pana la medicamente destinate atenuarii simtomelor pentru Alzheimer si alte tipuri de dementa.Gazele paralizante si asa-numita grupa de chimicale "Novicioc" sunt la randul lor inhibitori de colinesteraza.Spitalul din Berlin a precizat ca Navalni este tratat cu antidotul atropina. Este acelasi medicament utilizat de medicii britanici pentru tratarea lui Serghei Skripal, fost agent dublu rus si pe fiica acestuia Iulia, care au fost otraviti cu un agent neurologic, in 2018, la Salisbury, Anglia.Kremlinul a negat in repetate randuri implicarea in acel caz si in alte incidente de acest fel, numit acuzatiile ca fiind provocari anti-rusesti.