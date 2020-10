Cazul Navalnii: Rusia critica acuzatiile ''inacceptabile'' ale Frantei si Germaniei

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

"In loc sa coopereze in mod corespunzator cu Federatia Rusa pentru a clarifica circumstantele a ceea ce s-a intamplat cu acest blogger, guvernele german si francez au trecut la amenintari si tentative de santaj la adresa noastra", a indicat diplomatia rusa intr-un comunicat.Germania si Franta au denuntat miercuri o "implicare si responsabilitate" rusa in otravirea cu Noviciok a opozantului Aleksei Navalnii, atentionand ca ele vor propune masuri concrete impotriva Rusiei, potrivit unui comunicat comun al ministrilor de externe ai celor doua tari.Avertismentul ministrilor de externe german Heiko Maas si francez Jean-Yves Le Drian, intr-un comunicat comun, intervine dupa confirmarea de catre Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a faptului ca Aleksei Navalnii a fost otravit cu un agent neurotoxic din grupul Noviciok, substanta conceputa de specialisti sovietici in scopuri militare.