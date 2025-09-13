Cecenia fierbe: Bilantul violentelor - zeci de morti si raniti

Atacul sangeros din Cecenia de joi s-a soldat cu cel putin 20 de morti si demonstreaza cat de vulnerabila este Rusia in interior, intr-un moment in care presedintele Vladimir Putin este intr-o inclestare cu Occidentul pe tema Ucrainei.

Ciocnirile din Groznii au durat mai multe ore. Cele mai grave violente din ultimii ani din capitala Ceceniei au ciobit imaginea de stabilitate creata cu mare grija de liderul sustinut de Moscova, Ramzan Kadirov, scrie AP.

Noul val de violente da nastere la noi temeri cu privire la intensificarea atacurilor in Cecenia si de extindere a tensiunilor in Caucazul de Nord.

Insurgentii din Cecenia si alte regiuni caucaziene isi doresc sa creeze un stat independent unde sa impuna o varianta dura a islamului. Unii militanti din regiune au plecat in Siria si Irak pentru a lupta alaturi de gruparea jihadista Statul Islamic si aceasta a amenintat ca va lansa atacuri in Rusia, insa deocamdata nu exista indicii ca si-a dus la indeplinire avertismentul.

Luptele au inceput la Groznii la ora locala 01.00, cand 10 atacatori aflati in trei masini au deschis focul asupra politiei rutiere, care ii oprise pentru o verificare. Trei politisti au fost ucisi. Cativa militanti s-au baricadat intr-o cladire apropiata si au inceput un schimb de focuri cu politia care a izolat zona.

In urma luptelor, Casa Presei, un imobil cu zece etaje care gazduieste presa locala, a fost avariata de un incendiu masiv, care s-a extins si la o piata alaturata. Alti atacatori s-au adapostit intr-o scoala. Luptele au durat 12 ore. In urma violentelor, cei zece atacatori au fost ucisi, la fel si 10 politisti. 28 de politisti au fost raniti.

