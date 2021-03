China si Rusia cauta o strategie comuna la sanctiunile impuse de tarile occidentale: "Moscova nu mai are la ora actuala niciun fel de relatie cu UE"

CITESTE SI:

Intr-o conferinta de presa comuna la Guilin (sud) cu ministrul de externe rus Serghei Lavrov - aflat de luni intr-o vizita oficiala in China - seful diplomatiei chineze Wang Yi a apreciat ca "fiecare tara trebuie sa faca un pas in fata si sa se opuna oricarui tip de sanctiuni unilaterale"."Aceasta serveste numai pentru a satisface intereselor anumitor tari, dar nu va gasi sprijin in cadrul comunitatii internationale", a spus Wang.In acelasi spirit, Lavrov a declarat ca Moscova si-ar dori "sa lucreze impreuna cu alte tari pentru a consolida interactiunea in vederea contracararii actiunilor tarilor occidentale"."Cooperarea noastra (intre China si Rusia) nu vizeaza nicio alta tara si exista spatiu pentru extinderea acesteia, in special in Asia Centrala", a adaugat Lavrov. Ministrul de externe rus a subliniat , de asemenea, ca ar dori sa asiste la "o mai mare cooperare cu Europa fara a aduce atingere sistemului international stabilit". Uniunea Europeana a inclus luni pe lista sa cu sanctiuni patru oficiali si o entitate chineza pentru "incalcari grave ale drepturilor omului" impotriva minoritatii uigure din regiunea Xinjiang, in ceea ce constituie primele sale sanctiuni impotriva Beijingului de la masacrul din Piata Tiananmen din 1989.Aceste sanctiuni, care implica inghetarea activelor persoanelor si entitatilor vizate in UE, precum si interdictia de intrare pe teritoriul blocului comunitar fac parte dintr-un pachet mai larg de masuri restrictive care vizeaza si doi rusi pentru infractiuni, inclusiv "tortura", impotriva persoanelor LGBTI din Cecenia.Aproape simultan, Beijingul a reactionat, adoptand sanctiuni impotriva europenilor, intre care cinci deputati si patru entitati. Persoanele vizate nu vor putea calatori in China continentala sau in teritoriile semiautonome Macao si Hong Kong , iar entitatile in cauza nu vor putea desfasura afaceri sau activitati pe teritoriul Chinei.Profitand de context, Lavrov a lansat un atac dur la adresa UE, declarand ca Moscova nu mai are la ora actuala niciun fel de relatie cu Uniunea Europeana ca organizatie, din cauza - potrivit lui - "actiunilor unilaterale ale Bruxellesului care au dus la distrugerea infrastructurii relatiilor dintre Rusia si UE", conform agentiilor de presa ruse oficiale TASS si RIA Novosti."... Europa a rupt aceste relatii, distrugand pur si simplu toate mecanismele create timp de mai multi ani si au ramas doar tari europene separate care isi doresc sa se ghideze dupa interesele lor nationale", a afirmat Lavrov, adaugand ca "relatiile noastre cu China se dezvolta mai repede decat ceea ce a ramas din relatiile cu tarile europene".Potrivit lui, Rusia va fi pregatita pentru contacte in vederea sporirii interactiunii cu UE atunci cand Bruxellesul va considera necesar sa elimine anomalia din relatiile bilaterale, potrivit TASS. Deocamdata, "nu avem schimbari pe Frontul de Vest, in Est insa avem, in opinia mea, o agenda foarte intensa, care se imbogateste cu fiecare an", a spus ministrul rus.In ultimul timp, relatiile dintre Moscova si Bruxelles s-au tensionat din cauza "dosarului Navalnii", UE instituind noi sanctiuni impotriva Rusiei, la care partea rusa a avertizat ca va raspunde in mod similar, noteaza RIA Novosti, fara alte detalii. UE a instituit sanctiuni impotriva Rusiei pentru ca Moscova, in pofida rezultatelor a trei laboratoare europene, nu a dorit sa deschida o ancheta in cazul otravirii cu agent neurotoxic Noviciok, considerat arma chimica, a opozantului rus Aleksei Navalnii. Aceasta in conditiile in care Occidentul, in special SUA au alocat Rusiei sume importante de bani pentru distrugerea arsenalului chimic in anii '90, conform presei independente ruse.Lavrov a sosit luni in China pentru o vizita care se incheie marti si care, potrivit expertilor citati de presa de stat chineza, incearca sa ajusteze si sa coordoneze strategiile celor doua tari intr-un moment de tensiune cu SUA, in special in ceea ce priveste Rusia, ale carei relatii cu Washingtonul s-au deteriorat considerabil in ultimele zile.In acest context, Rusia si China si-au exprimat sprijinul pentru convocarea unui summit al membrilor permanenti ai Consiliului de Securitate al ONU , acuzand SUA ca incearca sa distruga arhitectura juridica internationala, intr-o declaratie comuna publicata marti. Cele doua tari considera ca SUA incearca sa se bazeze pe aliante militare si politice din perioada Razboiului rece, potrivit Reuters."Intr-un moment de turbulente politice globale in crestere, un summit al membrilor permanenti ai Consiliului de Securitate al ONU este in mod special necesar pentru a stabili un dialog direct despre modalitatile de solutionare a problemelor comune ale umanitatii in interesul mentinerii stabilitatii globale", se mentioneaza in declaratia comuna a sefilor diplomatiilor chineza si rusa, postata pe site-ul MAE rus.