Cine este Alexei Navalnii si cum a devenit cel mai de temut opozant al lui Putin. Episoadele-cheie in care l-a infruntat pe presedintele Rusiei

Studiile lui Navalnii

Vocea opozitiei

Otravirea lui Navalnii

Revenirea in tara si arestarea

Navalnii, care a contestat fara incetare legitimitatea presedintelui rus, fost agent KGB, a absolvit, la inceputul anilor 1990, Universitatea Prietenia Popoarelor, fiind. Apoi, el a fost membru al Partidului liberal de opozitie Iabloko, din care a fost exclus in 2007 pentru luarile de pozitie nationaliste, potrivit Mediafax Licentiat in dreptul afacerilor, Navanlnii a avut primele conflicte cu puterea din Rusia inca din 2007, cand a cumparat actiuni, printre altele, la compania petroliera Rosfnet si la gigantul Gazprom , iar, ulterior, invocand statutul sau de actionar minoritar, a cerut o mai mare transparenta in cheltuielile celor doua companii.In 2012, Navalnii a infiintat Fondul pentru lupta impotriva coruptiei, finantat din donatiile oferite de oameni de afaceri.In anul 2013, Navalnii a fost, la cinci ani de inchisoare cu suspendare pentru deturnare de fonduri. El a respins de fiecare data acuzatiile care i s-au adus. In acelasi an a candidat la alegerile muncipale din Moscova, unde s-a situat pe locul doi, dupa primarul in exercitiu, Serghei Sobianin, conform agentiei de presa.La finalul anului 2014, bloggerul a fost condamnat la trei ani si sase luni de inchisoare cu suspendare de tribunalul din Moscova, intr-un dosar privind deturnarea unei sume de aproape 400.000 de euro, in detrimentul filialei ruse a societatii franceze Yves Rocher.Prin intermediul retelelor de socializare, al blogului sau si al un site infiintat pentru denuntarea coruptiei, Navalnii a devenit cunoscut in Rusia, cand opozitia rusa acuza o lovitura, dupa cei zece ani de mandat ai lui Vladimir Putin.In 2017, Navalnii a ajuns de trei ori in spatele gratiilor, fiind acuzat de incalcarea legii dupa ce a organizat mai multeNavalnii a vrut sa candideze la, din 2018, dar comisia electorala centrala a decis ca principalul opozant al lui Vladimir Putin, Alexei Navalnii, nu poate candida din cauza unei condamnari penale.In vara anului 2020, Alexei Navalnii a fost. El se afla in Germania din luna august, fiind internat la Berlin pentru a fi tratat dupa ce a fost otravit cu agent neurotoxic Noviciok.Aleksei Navalnii a fost transferat in august 2020 in Germania, la spitalul Charite din Berlin, dupa ce i se facuse rau la bordul unui avion care il aducea din Siberia la Moscova. El a fost externat la 23 septembrie, dupa ce, conform spitalului, starea sa "s-a imbunatatit suficient".Germania, sprijinita de aliatii sai, a afirmat ca opozantul presedintelui rus a fost victima unei otraviri cu unNavalnii a dat vine pentru otravire pe FSB, serviciul secret al Rusiei, la ordinele lui Putin. Liderul rus a respins acuzatiile. Oficiali rusi au refuzat intr-o prima faza sa accepte si ca Navalnii a fost otravit.Duminica, 18 ianuarie, el s-a intors in tara, impreuna cu sotia sa. El a spus ca nu a intentionat niciodata sa ramana in afara Rusiei, pentru ca nu si-a parasit niciodata tara de origine de bunavoie si ca a ajuns in Germania "intr-o cutie de resuscitare".Joi, serviciul penitenciar din Moscova a anuntat ca va face totul pentruce va ajunge in Rusia, acuzandu-l ca nu a respectat conditiile unei eliberari conditionate dupa o condamnare la inchisoare cu suspendare pentru delapidare, intr-un caz din 2014 despre care Navalnii spune ca a fost fabricat.Cel mai cunoscut opozant al presedintelui Vladimir Putin a fost retinut la punctul de control pasapoarte, la scurt timp dupa aterizarea avionului la Moscova.