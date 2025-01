Comandantul NATO in Europa: Rusia, cu privirea indreptata spre R. Moldova

Republica Moldova, situata intre Romania si Ucraina, este una din tarile asupra carora Rusia isi indreapta privirea, dupa Ucraina, a avertizat comandantul suprem al Fortelor aliate ale NATO in Europa, generalul american Philip Breedlove (foto).

"Ce este de supravegheat, sunt locurile unde o campanie mediatica puternica" sustinuta de Rusia "este pe cale sa fie pusa in aplicare", a declarat generalul, de asemenea sef al Comandamentului european al armatei SUA, in cursul unei audieri in Congresul de la Washington, potrivit AFP.

"Si este ce se intampla mai ales in R. Moldova", a continuat el. R. Moldova are in prezent un guvern prooccidental si "in Transnistria se afla trupe rusesti tocmai pentru a impiedica R. Moldova sa se indrepte spre Vest", a reamintit Philip Breedlove.

Transnistria, teritoriu in estul R. Moldova cu o populatie de 500.000 de locuitori, a castigat, cu sprijinul Rusiei, un scurt razboi de independenta, niciodata recunoscuta de comunitatea internationala.

Generalul Breedlove a subliniat insa ca, pentru moment, Ucraina ramane tinta cea mai evidenta a Rusiei.

"Cred ca nimeni nu poate fi sigur ca Vladimir Putin si-a atins (deja) obiectivele" in ce priveste aceasta tara, a mai declarat el.

Philip Breedlove nu a oferit detalii legate de optiunile propuse de Pentagon presedintelui Barack Obama privind eventuala furnizare de arme Ucrainei.

"Aceasta discutie este foarte importanta", dar in fata Rusiei trebuie folosite in acelasi timp toate mijloacele de presiune, militare, economice si de contra-propaganda, a tinut el sa mentioneze.

Fosta republica sovietica, R. Moldova, cu o populatie de 3,5 milioane de locuitori, este cea mai saraca tara din Europa. La alegerile legislative din 30 noiembrie, partidele proeuropene au reusit sa devanseze formatiunile politice proruse, reaminteste AFP.

