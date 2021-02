Sute de participanti la comemorarea asasinarii lui Boris Nemtov, la Moscova

Nemtov, care a jucat un rol important in opozitia fata de Vladimir Putin si a fost vicepremier in timpul lui Boris Eltin, a fost impuscat mortal pe un pod in apropiere de Kremlin, la 27 februarie 2015."Ne adunam aici in aceasta zi in fiecare an pentru a arata puterii ca nu am uitat si nu vom uita. Memoria lui Boris nu va fi stearsa", a declarat pentru France Presse unul dintre participanti, fostul premier Mihail Kasianov.Potrivit unui ONG specializat in monitorizarea manifestatiilor, circa 740 de persoane luau parte la comemorare la inceputul dupa-amiezii, inclusiv mai multi ambasadori ai tarilor din Uniunea Europeana."Nemtov ramane un exemplu pentru cei carora nu le sunt indiferente libertatea, drepturile omului si democratia", a transmis pe Twitter reprezentanta Uniunii Europene in Rusia Cinci barbati originari din Cecenia si Ingusetia din Caucazul rus au fost condamnati in 2017 la pedepse intre 11 si 20 de ani de inchisoare in legatura cu acest asasinat. Familia lui Boris Nemtov a denuntat un "fiasco total" al justitiei ruse , care nu l-a identificat pe comanditarul real.Fundatia Boris Nemtov a anuntat, tot sambata, ca premiul sau anual pentru curaj civic ii va reveni in acest an disidentului Aleksei Navalnii, pentru apararea valorilor democratice din Rusia.