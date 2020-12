Cooperarea militara ruso-turca va continua in pofida sanctiunilor americane, afirma ministrii de externe Lavrov si Cavusoglu

"Am confirmat impreuna cu Turcia obiectivul nostru comun de a dezvolta cooperarea noastra tehnica militara", a spus Serghei Lavrov, in timpul conferintei de presa sustinute alaturi de Mevlut Cavusoglu.Responsabilul rus a subliniat ca presedintele Vladimir Putin apreciaza determinarea Turciei de "a continua cooperarea in acest domeniu, in pofida presiunii ilegitime a Washingtonului".SUA au anuntat la mijlocul lui decembrie introducerea de sanctiuni impotriva Turciei pentru achizitia de catre aceasta a sistemului de aparare antiaeriana rus S-400.Washingtonul interzice acum atribuirea oricarui nou permis pentru export de arme agentiei guvernamentale turce care raspunde de achizitia de arme si interzice, de asemenea, intrarea pe teritoriul american membrilor conducerii acestei entitati.Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a vazut in aceste masuri un atac impotriva suveranitatii Turciei.Rusia si Turcia, chiar daca sunt rivale in numeroase dosare - Siria , Libia, Caucaz - intretin relatii constructive, in special datorita bunelor relatii dintre Putin si Erdogan.Apropierea ruso-turca din ultimii ani nu este vazuta cu ochi buni de Occident, ingrijorat de faptul ca un membru al NATO se inarmeaza de la un rival geopolitic de prim plan.Lavrov a insistat, de asemenea, asupra faptului ca "sanctiunile occidentale" nu influenteaza in niciun fel relatiile dintre cele doua tari, "ghidate de interesele lor nationale".La randul sau, ministrul turc Cavusoglu a declarat ca relatiile dintre Turcia si Rusia nu constituie o alternativa pentru legaturile Ankarei cu NATO si Uniunea Europeana.