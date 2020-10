Coronavirus: Kremlinul, ingrijorat de cresterea cazurilor in Rusia, dar anunta ca situatia este 'sub control'

Rusia a raportat un nivel record de 15.150 de noi cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore, inclusiv 5.049 in capitala Moscova Aproape toate facilitatile de detentie preventiva din Moscova au incetat sa mai primeasca noi suspecti ca masura de precautie, a anuntat agentia de presa TASS, citand un grup de monitorizare a inchisorilor."Kremlinul este intr-adevar ingrijorat de aceste statistici. Vedem cum epidemia se raspandeste substantial", a declarat reporterilor purtatorul de cuvant Dmitri Peskov. "Situatia este in prezent sub control in ciuda acestei tendinte triste", a adaugat el.Serghei Sobianin, primarul Moscovei, cea mai afectata zona, a declarat ca aceasta saptamana s-ar putea dovedi decisiva in incercarea de a reduce raspandirea virusului.Vineri, el a spus ca aproximativ 1.200 de persoane au fost spitalizate in fiecare zi in capitala, o crestere fata de rata zilnica de 1.000 saptamana trecuta, si ca el spera ca autoritatile vor preveni ca acest numar sa depaseasca 1.500."Dupa 1.500 situatia va fi mai grea. Ne vom descurca de asemenea cu aceasta. Dar va fi o alta ordine de magnitudine", a declarat el, citat de TASS.Joi, orasul cu aproape 13 milioane de locuitori a anuntat ca va introduce un sistem de cod QR pentru personalul si clientii cluburilor de noapte si barurilor care sunt deschise intre miezul noptii si 6 dimineata.Moscova a ordonat companiilor ca cel putin 30% din personal sa lucreze de la distanta si a introdus scoala online pentru invatamantul secundar.Rusia, care are o populatie de aproximativ 145 milioane de locuitori, a raportat 1.369.313 de cazuri de cand a inceput pandemia. Tara a anuntat 232 de decese legate de COVID in ultimele 24 de ore, ridicand numarul oficial al mortilor la 23.723.