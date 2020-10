O femeie de serviciu, pusa de primar sa candideze ca sa existe un contracandidat, a castigat alegerile: "El a fost uimit si ea a fost uluita"

Potrivit sursei citate, pentru ca nimeni din sat nu s-a inscris pentru a fi contracandidatul lui Nikolai Loktev, care reprezinta partidul pro-Kremlin Rusia Unita, primarul a convins-o pe Marina Udgodskaya, femeia de serviciu din primarie, sa candideze in algeri impotriva sa.Surpriza a aparut in momentul in care femeia de serviciu a castigat alegerile. "E a fost uimit si ea a fost uluita", a declarat o femeie din localitate.Asaltata de telefoane pentru interviuri, femeia ajunsa primar nu mai raspunde la telefon si incearca sa evite lumea pana la sfarsitul acestei saptamani, cand va fi instalata oficial in functie.Intr-un interviu dat mai devreme, a aparut coplesita de victorie, descriindu-se drept o "falsa" candidata, care "nu era pregatita" pentru o promovare atat de uriasa, mai arata digi24.ro. "Nu credeam ca oamenii ma vor vota", a declarat ea pentru canalul de stiri Telegram Podyom. "Nu am facut nimic!", a mai completat femeia.