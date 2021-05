Cum a inchis ochii guvernul Rusiei la atacurile hackerilor locali in Occident: Cati bani a castigat DarkSide, in ultimele luni?

Presa americana a scris despre faptul ca Colonial Pipeline Company ar fi platit o rascumparare de cinci milioane de dolari catre DarkSide, insa primirea platii pare sa fi avut si niste efecte de bumerang, asupra firmei ilegale, potrivit New Yorker Astfel, pe 14 mai 2021, site-ul DarkSide a cazut, iar grupul de hackeri a pierdut accesul la mai multe instrumente de plata si de comunicare, ca urmare a represaliilor Statelor Unite sau din cauza unei decizii a membrilor sai de a-si sterge urmele atacului cibernetic.DarkSide este o asa-numita firma specializata in atacuri de tip ransomware asupra marilor companii. In schimbul acestor servicii, grupul de hackeri stabileau o valoare a taxelor pentru cei care solicitau, care varia de la 25% din cuantum, pentru sume de pana la o jumatate de milion de dolari si pana la 10%, pentru cele de peste cinci milioane de dolari.Desi autoritatile din Rusia organizeaza periodic opearatiuni de verificare a criminalilor cibernetici, totusi, ei inchid ochii, fata de cei care folosesc Rusia ca baza de plecare pentru infiltrarea in retele internationale.Hackerii folosesc o regula: nu lucreaza de pe domenii "ru" din Rusia. Dar exista si un alt motiv foarte important, pentru care infractorii cibernetici se simt liberi sa opereze de pe teritoriul tarii. Serviciile de Securitate ale Moscovei sunt tentate sa vada hackerii care vizeaza corporatiile occidentale, guverne si indivizi din Vest, dar nu ii considera o amenintare.O analiza a firmei de securitate Elliptic, a constatat ca DarkSide a incasat in portofelul sau Bitcoin, sume de 17,5 milioane de dolari, de la inceputul lunii martie 2021, inclusiv plata facuta recent de Colonial Pipeline din Statele Unite Se pune intrebarea: "cati bani trebuie sa mai scoata din tarile occidentale, astfel incat ransomware-ul din Rusia sa devina o amenintare la adresa securitatii nationale din aceasta tara?"