De ce Romania se va lupta cu Rusia - Analist ucrainean

Un analist ucrainean este de parere ca Romania este capabila sa se lupte cu Rusia, pentru Republica Moldova.

Thomas Theiner, scriitor si manager de productie, care a lucrat la o filiala a celei mai mari companii de film din Ucraina, scrie, pentru EuroMaidanPress ca, spre deosebire de alte tari, Romania este ferita de un atac al Rusiei.

"Spre deosebire de Estonia, Letonia si Lituania, care au inceput sa se pregateasca pentru o invazie ruseasca, spre deosebire de Suedia, care inca nu crede ca Gotland poate fi o tinta pentru masina de razboi a lui Putin, si spre deosebire de Polonia, care stie ca va fi lovita de Putin in acelasi timp cu tarile baltice, Romania e ferita de un atac rusesc", scrie acesta.

Theiner continua aratand ca "nici cei mai infocati lideri nationalisti rusi nu vad Romania ca parte a Marelui Reich rusesc si Romania nu are niciun teritoriu care sa-i fie necesar lui Putin pentru a-si securiza cuceririle".

Sursa citata scrie ca Guvernul si conducerea militara a Romaniei cunosc aceasta situatie si totusi, in ultimele 12 luni, au sporit cheltuielile pentru Aparare la un nivel mai mare decat orice alt membru NATO: de la 1,36% din PIB in 2014, la 1,7% in 2015 si se va ajunge la 2% pana in 2017. Nici acest nivel nu este suficient, dupa cum arata un acord intre partidele politice si presedintele Klaus Iohannis semnat in ianuarie 2015 si care stabileste pastrarea nivelului de 2% din PIB pe parcursul unui deceniu si cresterea acestuia daca resursele o permit.

Thomas Theiner sustine ca Romania ar cheltui si mai mult decat atat pentru aparare, daca nu ar fi constransa de acordul cu FMI. Asta pentru ca Romania intelege ca va fi nevoita sa se lupte cu trupele ruse pe sol ucrainean, ca va trebui sa scufunde flota ruseasca la Marea Neagra si ca trebuie sa se pregateasca pentru atacuri cu rachete rusesti, inclusiv rachete cu focos nuclear. Toate dintr-un singur motiv, Moldova.

Scriitorul detaliaza lunga istorie a relatiei complicate dintre Romania si Rusia si ajunge pana la momentul din urma cu trei saptamani, cand ministrul moldovean al Apararii, Viorel Cibotaru, a avertizat ca Moldova risca, daca continua pe calea spre UE, un razboi hibrid instigat de Rusia.

Cibotaru a admis ca armata Moldovei este nepregatita in fata oricarui tip de atac rusesc. Daca Putin doreste sa atace Moldova dinspre Transnistria, sau serviciile de informatii instrumenteaza o revolta in Gagauzia, Moldova nu poate respinge atacul, cel putin nu fara ajutor din partea Romaniei.

Daca Romania va ajuta Moldova, Putin are pretextul sa deschida un coridor catre Transnistria prin trimiterea de forte ruse in Odessa, ceea ce inseamna ca va fi un razboi intre Rusia pe de o parte si Ucraina, Romania si Moldova pe alta parte.

Sau Putin ar putea sa nu mai astepte un pretext si sa atace direct Ucraina, fie prin trimiterea de trupe in Odessa pentru a deschide un coridor cu Transnistria, fie printr-un atac la Mariupol pentru a deschide un coridor catre Crimeea, scrie sursa citata.

Oricum ar fi, Romania va interveni pentru a-si salva cetatenii din Moldova de inca un secol de sclavie in Rusia. Si din acest motiv Romania se pregateste sa se lupte cu trupele ruse in Odessa, sa scufunde flota rusa la Marea Neagra, se gandeste cum sa infranga capetele de pod ale rusilor de pe partea vestica a Nistrului si este recunoscatoare SUA ca au instalat sistemul antiracheta pe teritoriul sau.