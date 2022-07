Dosarul Gazprom: Cum calculau rusii pretul gazelor

Actiunea inspectorilor Comisiei Europene impotriva subsidiarelor Gazprom din toata Europa a avut ceva din tensiunea unui atac antiterorist, in 2001: filaj, recunoastere in teren, operatiune declansata simultan in 10 state.

Pe 27 septembrie 2011, raidul antimonopol declansat de Europa impotriva politicii Gazprom a reprezentat un moment de cotitura in schimbarea regimului de dominatie ruseasca, vechi de 4 decenii, pe piata energetica europeana.

Principala suspiciune, desi niciodata expusa ca invinuire legala, era legata de preturile diferentiate practicate in functie de preferintele politice ale Kremlinului si poate transforma cazul Gazprom in dosarul antimonopol al deceniului.

Putin: "Sper ca nu s-a lasat cu arestari!"

Socul din 2011 a fost resimtit din plin si la Moscova, Vladimir Putin, pe atunci premier al Rusiei, spunand din prima: "Sper ca nu a fost nimeni retinut sau arestat". "Deocamdata nu", i-a raspuns Alexei Miller, seful Gazprom.

