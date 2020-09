Doua bombardiere rusesti TU-142, interceptate de avioane de vanatoare britanice in largul coastei scotiene

Ministerul Apararii din Marea Britanie a transmis ca aeronavele de lupta Typhoon apartinand Royal Air Force au intervenit dupa ce aeronava rusa "a intrat in zona controlata de Marea Britanie in spatiul aerian international".Avioanele rusesti au fost identificate ca avioane de recunoastere maritima si de razboi antisubmarin TU-142 Bear F.Un purtator de cuvant al Ministerului Apararii a declarat ca monitorizarea zonei controlate a asigurat trecerea in siguranta a altor aeronave, inclusiv a navelor transatlantice civile.