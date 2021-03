VIDEO Rusia incearca sa recupereze terenul pierdut. Drona de atac Altius va incepe testarea armamentelor dirijate

"In vara anului 2021, sunt planificate o serie de zboruri-test ale prototipului experimental al dronei de atac Altius. Acesta va executa primele atacuri aeriene asupra unor tinte aflate in poligoane cu armamente dirijate din clasa aer-sol, inclusiv a rachetelor dirijate de mare precizie si a bombelor cu corectie din compunerea complexului, care au fost dezvoltate special pentru drone", arata sursa citata, potrivit publicatiei DefenseRomania.ro Programul zborurilor dronei de atac Altius prevede intrebuintarea armamentelor acesteia impotriva unor tinte precum tehnica blindata, concentrarile fortelor vii ale adversarului sau pozitiilor mijloacelor de distrugere, inclusiv a artileriei.Sursa a declarat ca, anterior, in cadrul unor teste preliminare, drona Altius a efectuat atacuri aeriene prin lansarea de bombe de aviatie nedirijate.Drona Altius face parte din categoria MALE (durata mare de zbor la altitudine medie) a dronelor grele. Aceasta are o greutate la decolare de sase tone si poate transporta aproximativ o tona de sarcina utila. Drona este dotata cu doua motoare turbopropulsoare, are un plafon de zbor de 12-14 kilometri si poate sta in aer pana la doua zile. Noul aparat de zbor fara pilot are o anvergura a aripilor de 30 de metri si o raza de actiune de aproximativ 3.500 de kilometri.Dupa cum a declarat pentru RIA Novosti expertul rus in problemele aviatiei fara pilot, Denis Fedutinov, pe piata mondiala, continua sa creasca interesul departamentelor militare pentru dotarea Fortelor Armate cu drone de cercetare si atac. In opinia sa, de regula, acest rol este jucat de dronele MALE. In acelasi timp, exista o inclinatie mare catre dronele mai grele, capabile sa transporte o sarcina utila semnificativa, din care cea mai mare parte este ocupata de armamente."Nu exista niciun motiv pentru care sa credem ca aceste tendinte nu vor fi valabile si in tara noastra. Prin urmare, in pofida importantei pentru Fortele Armate ale Rusiei a dronelor de cercetare si atac de tip Orion, ale caror livrari la trupe au inceput recent, cu drona mai grea de tip Altius sunt asociate asteptari semnificative", a precizat expertul.Acesta a adaugat ca, in viitorul previzibil, dispozitive de dimensiunile dronei Altius vor reprezenta baza gruparii rusesti de cercetare si atac a aparatelor de zbor fara pilot din clasa MALE.