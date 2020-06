Dupa ce trei medici au "cazut" pe geam in Rusia, un colonel de politie infectat cu COVID-19 a avut aceeasi soarta

Ziare.

Locotenent-colonelul Natalia Shcherbakova, in varsta de 45 de ani, a supravietuit caderii, fiind ulterior conectata la aparate, dar a murit de curand, scrie Daily Mail , care citeaza surse din politie.Acest deces vine dupa ce trei membri ai personalului medical din Rusia - doua femei si un barbat - ar fi sarit pe fereastra, in perioada 24 aprilie-2 mai. Femeile au murit, iar barbatul s-a ranit grav.Momentan, nu se stie in ce conditii a "cazut" Natalia Shcherbakova, daca a vrut sa se sinucida sau a fost un accident.Colegii femeii au spus ca ea a fost acuzata pe nedrept ca ar fi fost cauza focarului de coronavirus la clinica la care lucra, in zona Star City, in apropiere de Moscova.Ea a fost depistata cu COVID-19 pe 23 mai, fiind internata de atunci in Spitalul Clinic nr. 24 al Directiei de sanatate publica din Moscova.Shcherbakova era internata intr-un salon cu alte doua femei care erau confirmate cu coronavirus.