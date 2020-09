Echipa lui Navalnii sustine ca urme de Noviciok au fost gasite intr-o sticla de apa din hotelul din orasul Tomsk

Aleksei Navalnii a inceput sa se simta foarte rau in timp ce se intorcea cu avionul din Tomsk la Moscova , luna trecuta, si a fost initial internat de urgenta in orasul Omsk, pentru a fi apoi transferat la Berlin. Germania a afirmat ca el a fost otravit cu Noviciok, agent neurotoxic de conceptie sovietica.La randul sau, Rusia sustine ca nu a primit nicio dovada ca Aleksei Navalnii a fost otravit.O inregistrare video postata pe contul de Instagram al lui Navalnii arata membri ai echipei sale cautand in camera pe care acesta tocmai o parasise din Hotelul Xander din Tomsk, pe 20 august, la o ora dupa ce ei aflasera ca lui Navalnii i s-a facut rau in conditii suspecte."S-a decis sa se adune tot ce ar putea fi chiar si ipotetic de folos si transmis doctorilor din Germania. Faptul ca acest caz nu trebuie investigat in Rusia era destul de evident", se spune in postare.Imaginile arata membri ai echipei sale strangand cateva sticle de "apa de izvor sfintita", alaturi de alte obiecte, in timp ce poarta manusi de protectie."Doua saptamani mai tarziu, un laborator german a gasit urme de Noviciok chiar in una dintre sticlele cu apa din camera de hotel din Tomsk. Apoi, mai multe dintre laboratoarele care au luat analize de la Aleksei au confirmat ca asa a fost otravit Navalnii. Acum, noi intelegem: acest lucru a fost facut inainte ca el sa plece din camera sa de hotel pentru a se duce la aeroport", se mai spune in postarea echipei sale.Rusia desfasoara investigatii, dar a afirmat ca are nevoie de mai multe analize medicale pentru a putea declansa o ancheta oficiala asupra cazului.Regatul Unit a sustinut miercuri ca este aproape sigur ca serviciile de securitate ruse au organizat atacul impotriva lui Navalnii, unul dintre cei mai vocali critici ai presedintelui Vladimir Putin , si a declarat ca Rusia are de dat raspunsuri in acest caz, in conditiile in care utilizarea de arme chimice este interzisa.