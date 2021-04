Efecte majore geopolitice si economice ale conductei Nord Stream dintre Rusia si Germania. Cine castiga si cine pierde, Vestul sau Estul Europei

O analiza complexa a consecintelor acestui proiect a fost realizata de Atlantic Council , un think tank cu sediul la Washington . Rezultatul acesteia sustine ca securitatea nationala este cel mai important efect.Astfel tranzitul prin Ucraina si conducta de gaz dintre Belarus si Polonia vor fi abandonate, in viitor. Aceste aspecte vor putea da mana libera actiunilor militare ale Rusiei in Ucraina si Belarus Un alt impact major il reprezintaa Europei. In 2019, cele 27 de tari din Uniunea Europeana au avut nevoie de 390 de miliarde de metri cubi de gaze, dintre care 168 de miliarde de metri cubi au provenit din Rusia, adica 43% din consumul total, o cifra ingrijoratoare in privinta dependentei de Moscova ar putea fi devastator, tinand cont de intentia Rusiei de a forma o alianta cu Germania si Austria, legata de proiectul Nord Stream 2, la care vor adera si Tarile de Jos si Belgia , impotriva intereselor Europei de Est si a tarilor nordice.Aici, trebuie amintit de rolul semnificativ avut in dezvoltarea Nord Stream 2 a fostului Cancelar german, Gerhard Schroder, care de mai multi ani se afla in conducerea firmei rusesti Rosneft, iar acum detine functia de sef al Consiliului de supraveghere al Nord Stream.sunt colosale, avand implicatii pozitive sau negative, in functie de state afectate. In mod normal, Ucraina castiga 3 miliarde de dolari din taxele de tranzit de la Rusia, a gazelor livrate in Occident. Suma a scazut la 2 miliarde de dolari pe an, cand Moscova si-a redus volumul.Insa, in viitor, daca Nord Stream 2 se va finaliza, Ucraina nu va mai primi prea mult, tinand cont ca gazul rusesc va ajunge spre Vest, direct in Germania. In prezent, Polonia si Belarus primesc 500 de milioane de dolari pe an de la Rusia.Dar, odata cu finalizarea NS2, cele doua tari n-ar mai incasa nimic, in schimb Germania va primi aproximativ 2 miliarde de dolari pentru tranzitul catre tarile din Vestul si estul Europei. Dar, fara indoiala marele castigator va fi Rusia , care va incasa sume importante din vanzarea gazelor, dar va avea si un avantaj geopolitic important.Legat de Romania trebuie mentionat faptul ca firma romaneasca Transgaz a pierdut venituri de 57,2 milioane de lei anual din tranzitul international (prin conducetele de pe teritoriul Romaniei) provenit de la Gazprom , Rusia, in urma mutarii rutei de transport catre Balcani pe noul coridor Turk Stream.