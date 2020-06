Efectele acordului marilor producatori de titei de reducere a livrarilor: Preturile petrolului sunt in crestere usoara

Ziare.

La ora 06:28 GMT (09:28 ora Romaniei), cotatia petrolului Brent era in urcare cu 1,2%, la 42,81 dolari pe baril, in timp ce pretul petrolului West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata din Statele Unite, era in crestere cu 0,8%, la 39,87 dolari pe baril.Ambele preturi au atins in timpul tranzactiilor cel mai ridicat nivel de dupa 6 martie, de 43,41 dolari, respectiv 40,44 de dolari pe baril.Sambata, statele din OPEC+ au convenit sa extinda acordul de reducere a livrarilor cu 10% din oferta globala pentru a treia luna, pana la sfarsitul lunii iulie. In urma deciziei, Arabia Saudita , care este cel mai mare exportator de petrol din lume, a majorat preturile lunare ale titeiului aferente lunii iulie.Un analist al bancii OCBC din Singapore , Howie Lee, a declarat ca noul acord este sub asteptarile pietei, pentru o prelungire cu trei luni a reducerii livrarilor.El a subliniat ca petrolul Brent si petrolul WTI au nevoie de factori de stimulare mai puternici pentru ca preturile sa revina la nivelurile anterioare datei de 6 martie, cand s-au prabusit dupa ce OPEC si Rusia nu au reusit sa ajunga la un acord pentru restrangerea livrarilor.